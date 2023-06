¿Por qué defender la APDHB?

¿Hay alguna organización o un poder que el MAS no controla? Casi todo está bajo dominio de esta organización política, que desde hace 16 años quiere imponer en Bolivia una dictadura de partido único. Ninguno de los cuatro órganos del Estado es independiente. Hay por ahí uno que otro sindicato u organización respirando aires de libertad. El último que quedaba era la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Fue tomada el pasado 5 de junio por masistas.

¿Es democrático que un partido controle todo? NO. No, porque la acumulación de poder es tan dañina para la sociedad como la acumulación de capital en un solo individuo. Imagina por un minuto que una sola persona tiene todo el dinero del país en sus manos. Todos estaríamos obligados a bailar a su ritmo. Para evitarlo, promovemos la libre competencia en el mercado. Del mismo modo, para evitar la acumulación de poder institucionalizamos la libre competencia en el acceso al poder.

La democracia es distribución de poder y no acumulación de poder en una sola persona o en un solo partido. He ahí el equilibrio que evita los excesos de una persona que asume un cargo con poder, temporalmente, contra un ciudadano que no tiene más que su dignidad, su libertad y sus derechos.

¿Cómo logró el masismo hacerse de todo el poder? Mediante elecciones. El 55% de respaldo que logró en las urnas lo tomó como si fuera del 100%. Sus dirigentes entendieron que el Estado es un botín para el ganador; en consecuencia, había que controlar todo. Sí, accedió al poder legítimamente, pero quiere sostenerse en el gobierno con métodos ilegítimos.

¿Es tan seductor el pensamiento político del masismo como para subyugar a la sociedad civil? Era seductor. Ahora ya no. Por ello, usa métodos ilegítimos como la toma violenta de organizaciones, el paralelismo, la prebenda, el clientelismo, la persecución, el fiscalato para inventar acusaciones y hasta montar pruebas para encarcelar a dirigentes que se niegan a someterse, como César Apaza y Freddy Machicado.

¿Qué hace una sociedad, para no quedarse inerme, ante el poder de militantes impunes del partido-Estado? Se organiza. Por instinto de sobrevivencia revitaliza organizaciones no gubernamentales, comités cívicos, sindicatos; resucita instituciones; reactiva gremios y activa respaldos mutuos frente al acoso del masismo.

La gente se agrupa para equilibrar poder porque sabe que no hallará amparo ni en los jueces, ni en el Ministerio Público ni en el Defensor del Pueblo ni en el Legislativo ni en el Tribunal Constitucional ni en el Electoral, porque todos están en manos del masismo. Por eso, no cumplen su función de freno ni contrapeso.

¿Por qué el masismo dio un golpe a la APDHB y tomó violentamente su sede? Porque una APDHB independiente es fundamental para la participación de la gente en la política; en suma, en la construcción de un orden social, económico y político.

Si no habría existido una APDHB independiente antes del régimen del MAS, los dirigentes de este partido hubieran muerto en las cárceles y no hubiesen llegado al poder. ¿Dónde se refugiaban pues los que hoy gobiernan? En la APDHB.

Si no habría existido una Defensoría del Pueblo independiente, ¿quién iba a defender los derechos humanos de quiénes en ese entonces eran minoría y hoy son mayoría? ¿Quién iba a gritar las injusticias que sufrían los que hoy cometen las mismas injusticias?

El masismo no quiere una institución que defienda las libertades esenciales para que los ciudadanos hagan política desde sus cotidianidades. Quiere una APDHB que vea si las celdas de los presos políticos están limpias. Quiere una Defensoría del Pueblo que anime a los presos políticos a aguantar las torturas. Quiere instituciones de derechos humanos que certifiquen si las ropas de los perseguidos están limpias. No quiere organizaciones que reclamen por la libertad ni de disidentes ni de opositores.

Por todo ello, necesitamos una APDHB independiente. ¿Acaso crees que los masistas que tomaron la APDHB van a defender tu libertad de expresión y tu derecho a la libre asociación frente al mismo masismo? No lo harán porque son parte del régimen. Si no fueran parte, ¿cómo se explica que la Policía resguarde a los avasalladores golpistas?

No es necesario ir a la vigilia porque sé que estás ocupado en tu trabajo. Pero una palabra, un manifiesto de tu organización, un respaldo de tu sindicato será esencial para responder al abuso de poder de un partido en decadencia. Y si no perteneces a ninguna organización, tu opinión personal será poderosa porque dirá la verdad.

Sí, a diferencia del masismo que tiene a su servicio jueces, fiscales, policías y usa nuestros recursos públicos, tú sólo tienes tu palabra. Pero ella es portadora de la verdad. Puedes evitar que la última organización de derechos humanos independiente caiga en manos del masismo.