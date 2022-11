¿Por qué ocupamos el último lugar en turismo receptivo?

Cuando la mayoría de los destinos turísticos en Latinoamérica y Sudamérica se acercan de a poco a sus números logrados en 2019, antes de la pandemia, en lo que se refiere a la llegada de turistas extranjeros, por aquí nos enorgullecemos y celebramos el anuncio del gobierno que a agosto del 2022 habríamos recibido 403.222 mil turistas extranjeros, cuando con esos datos seguimos al final de la lista en turismo receptivo en la región sudamericana y estamos solo delante de Honduras y Haití en Latinoamérica. Esto, según el blog chapkadirect.es/turismo-en-sudamérica y el blog es.estatista.com/estadísticas.

En julio de este año, en una columna de opinión, había hecho referencia a los datos estadísticos de los primeros 4 y 6 meses que habían logrado países de la región en cuanto a llegada de turistas extranjeros, ahí pudimos demostrar una vez más que estamos disputando con Paraguay el último lugar. Pero veamos lo que está ocurriendo a agosto y septiembre de 2022.

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), basado en datos de Migración Colombia, a septiembre bordea los 3 millones de turistas extranjeros y proyecta a más de 4 millones al cierre de 2022. En lo que va también a septiembre de este año, según el Ministerio de Turismo y Deportes de la Argentina, en base a datos de Instituto Nacional de Promoción Turística (Improtur), ingresaron a ese país 4.510.000 visitantes extranjeros, de los cuales 2.312.000 fueron turistas (pernoctaron al menos una noche en ese país).

En cuanto a Perú, según la página del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en cuadros comparativos de enero a septiembre de 2022, el número de visitantes extranjeros arribados al país andino alcanzó los 1.381,845, una cifra superior a los 355.619 arribados en 2021 y los 896.523 en 2020. Según la página web oficial de la Secretaría de Turismo de Chile, a septiembre de 2022 este país recibió 1.114,653 turistas extranjeros, mucho más alentadores que los 190.162 arribados en 2021 y equiparando con los datos de llegadas en 2020 de 1.119,094 turistas del exterior, pero con los 3 meses restantes las cifras de este año superarían los 1,5 millones de turistas extranjeros.

Como dijimos, según el anuncio del gobierno a agosto de este año, el país habría recibido 403.222 mil turistas extranjeros, cifra que proyecta lo que vertí en una de mis investigaciones, que el país cerraría el 2022 entre los 500 y 600 mil turistas del exterior, asemejándose a las proyecciones de Paraguay y a la mitad que tuvimos en 2020, de 300 mil turistas extranjeros, y más distante a los 207.594 visitantes que arribaron en 2021; más allá de las enormes contradicciones en los datos estadísticos entre el INE y el ente rector del turismo en Bolivia.

Pero cuáles son los factores que determinan que el país ocupe o compita junto con Paraguay el último lugar en turismo receptivo en la región, son varias las razones, entre las que podemos señalar: la falta de un política de estado en materia turística, que priorice este rubro y que determine hacia dónde vamos y qué queremos o pretendemos en los próximos 10 a 15 años; de un Plan Nacional de Turismo, que contemple estrategias y programas de desarrollo y promoción turística que nos conduzca a esos objetivos y fines de nuestra política de turismo; contar con proyectos de desarrollo turístico, inversión pública y el acondicionamiento turístico y puesta en valor del patrimonio cultural y natural para el uso turístico en todo Bolivia; trabajar en la planificación y ordenamiento territorial con visión de sostenibilidad; en la protección y preservación de nuestros recursos naturales, áreas protegidas y de nuestra biodiversidad; la coordinación con gremios turísticos y el sector privado.

Además, encarar una estrategia urgente de conectividad aérea interna e internacional; contar con actividades de promoción en mercados estratégicos mostrando a Bolivia como destino turístico de talla internacional, bajo criterios de calidad y sostenibilidad, considerando además mercados cuyos turistas tienen un gasto promedio muy elevado, segmentación de los mismos; presencia del país en todas las ferias internacionales; adecuación a las nuevas tecnologías de información y comunicación, etc. todo esto con presupuesto e inversión. Solo como ejemplo, países andinos como el Perú tienen asignados para esta gestión $us 18.438.094 millones para financiar actividades de promoción del destino Perú, entre tanto Ecuador comprometió $us 47 millones para los próximos dos años para promocionar y posicionar el destino Ecuador en los mercados internacionales. Estamos aún muy lejos, rezagados de ser competitivos en materia turística, y lo peor es que a nadie le importa.