Premio a la excelencia

Estimulado por la capacidad de producir ideas nuevas, o de gestar una concepción novedosa del mágico telurismo de nuestro suelo, en 1986 el compositor y director Cergio Prudencio fundó un elenco que, en su momento, y hoy vigente en grado mayor, se erige en un auténtico fenómeno creativo: la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN), una amalgama de sonoridad tradicional y de lenguaje musical contemporáneo que, sin embargo, no deforma el carácter ancestral de los instrumentos aerófonos y de percusión que dan vida a la orquesta. Por el contrario, esa combinación no da otro resultado que no sea el de ensanchar la intensidad sonora de ellos, asociarlos en un nuevo orden y dotarlos de una expresiva condición estética.

A causa de esa innovadora perspectiva de la música autóctona boliviana, la resonancia de ella ha alcanzado una considerable proyección internacional, a tal punto que la orquesta ha sido invitada a presentaciones estelares en varios países latinoamericanos, también europeos y de Asia. Si en la región todas ellas revelaron esa cualidad musical innovadora que de algún modo ha impuesto escuela, en Europa y Asia tales audiciones han gozado del aplauso y estimación de organizadores y del público en general, quienes, palpablemente, asimilan hoy una música andina que, ya conocida y renombrada, se ve fortalecida por la fusión de lo ancestral de Bolivia con lo contemporáneo.

Si como compositor Cergio Prudencio se desenvuelve también con agrupaciones e instrumentos clásicos o tradicionales, ha sido precisamente con la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos que él ha hallado un lenguaje musical novedoso y personalísimo, como fruto, quizás, de un panteísmo muy propio en que la totalidad y esencialidad del universo se asientan en lo vernáculo. A través de ese estilo de expresión, Prudencio dibuja, en agradable enlace, un color orquestal y rítmico con acordes y motivos melódicos que, al fin, resuelven en efectos sonoros de potente impresión telúrica. Pero no sólo eso. Conviene poner el acento en que, a partir de esos estímulos creadores nativos, el compositor ha prolongado ese estilo de expresión a ámbitos sonoros eminentemente tradicionales, tal como así se advierte en su música sinfónica, en su ópera, e incluso en su relevante obra electroacústica.

A raíz de tan particulares características en la música de Cergio Prudencio, mucha de su producción se ha presentado, entre otras renombradas fiestas de la música, en el Festival de Perth, el más antiguo de Australia; en el de la Fundación Suiza para la Cultura Pro Helvetia, así como en el festival de música nueva denominado Festival de Donaueschingen, una pequeña y prolífica ciudad artística localizada al sur de Alemania; amén de que, en pleno desarrollo de su arte, el compositor boliviano ha creado la banda sonora para “más de cuarenta filmes, música para teatro, video y danza”, y una vastísima y libre obra musical con títulos de enorme trascendencia.

Pero si hablamos de bandas sonoras, cuántas de ellas, de carácter notable, han influido y seducido al público amante del cine. Sólo con la mención de algunas, se podrá calificar la destreza compositiva de Cergio Prudencio en la creación del extraordinario arte de la música cinematográfica, a saber: Los hermanos Cartagena, La nación clandestina, Para recibir el canto de los pájaros, El día que murió el silencio, El atraco, Zona sur, Insurgentes. A partir de este magnífico y polifacético aporte a la industria del cine nacional, y apercibido de él en las ya consolidadas bandas sonoras que Prudencio compuso, el director Alejandro Loayza le encargó al artista la puesta de música a Utama, un fresco cinematográfico nacional cuya apretada síntesis “retrata la humilde rutina de una pareja de ancianos quechuas, Virginio y su esposa Sisa, en medio de nuestro altiplano”.

Si las bandas sonoras de las mencionadas producciones cautivaron a los equipos técnicos y al público en general, constituyéndose ellas en genuino legado de la industria del cine boliviano, la música de la película Utama (2022) rompe con todo récord por la imponente victoria de la banda sonora compuesta por Cergio Prudencio en uno de los más emblemáticos certámenes del cine mundial: los Premios Platino 2023, cuya entrega de galardones, el sábado 22 de abril, tuvo como escenario el Palacio Municipal de Ifema, en Madrid. En concurso con los compositores finalistas, Prudencio se impuso a Pedro Osuna, de “Argentina, 1985” (filme ganador), a Aránzazu Calleja, de “Cinco lobitos” (España), y a la dupla de Leonardo Heiblum y Alexis Ruiz, de “Los reyes del mundo” (Colombia, México).

El triunfo de Cergio Prudencio robustece aún más la estatura musical de este compositor, a la par que corona su dilatada y continua trayectoria artística. El sentimiento de satisfacción por el logro obtenido, o el gran orgullo que sintió el compositor al recibir el premio, sin duda que despertará el orgullo nacional y motivará el aplauso y conceptos laudatorios de quienes ejercemos la música en sus diversas ramas, especialmente en la composición. Enhorabuena.