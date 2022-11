Presidente Arce: ¡la información es un derecho humano!

Todo indica que usted no conoce (o no le importa) lo que es, en democracia, el Derecho Humano a la Comunicación y a la Información. Quizá por eso su gestión presidencial es cada vez más autoritaria.

¿Tan determinante puede ser el desconocimiento o irrespeto de un solo Derecho? ¡Sí señor! Es que estamos ante un derecho matriz y articulador de todos los demás derechos, por lo que, si se lo restringe o directamente se lo anula, ninguno de ellos puede tener real vigencia. Adquiere, entonces, una importancia central para la democracia, cuya única razón de ser es cultivar, respetar y promover el desarrollo integral de todos los derechos humanos.

Me voy a permitir presentárselo junto a otros conceptos básicos de la democracia, con la esperanza –iluso de mí– de que puedan ayudarle a revertir –si alguna intención le queda– la mencionada tendencia autoritaria de su gobierno.

–El poder en democracia pertenece a los ciudadanos. Esto equivaldría a lo que usted y su antecesor, Evo Morales, dejan sólo en palabras: “mandar obedeciendo”.

–La esfera pública es un patrimonio colectivo porque en ella se dirime toda la actividad política que genera la sociedad en su conjunto. En otros términos, la política y la esfera pública, son competencia de todos y nadie, absolutamente nadie, puede apropiarse ni de la mínima parcela de ellas. Aquí es donde surge el concepto de “Derecho a la Comunicación Política y a la Información Pública”, acompañado del de “transparencia”, pues, recordando al filósofo alemán Immanuel Kant, si el conocimiento de un hecho es de necesidad e interés general, constituye un deber ético hacerlo público, de lo contrario, es clara señal de malas intenciones. “Si tu accionar es bueno, puede convertirse en ley universal”.

–La libertad de expresión, de opinión y cualquier otra forma de participación social y política, requieren de un insustituible insumo que es precisamente la información (precisa, transparente, sin cortapisas). Por eso es que ésta se convierte en derecho humano fundamental, inalienable, imprescriptible e imprescindible en la vida de todos los seres humanos y también en el espacio común que generan entre ellos.

En ese panorama, varias acciones suyas muestran, señor Presidente, que usted está invadiendo a su antojo esa esfera pública, no sólo ignorando o anulando en ella a representaciones ciudadanas no afines a su gobierno, sino también haciéndola espacio de confrontación y no de encuentros. En igual sentido, parece ya un experto en mezclar “información” con “propaganda”, utilizando todo tipo de medio de comunicación para difundirla, especialmente aquellos de carácter “estatal” que, moralmente, pertenecen a la ciudadanía, quien los financia mediante sus impuestos. ¿Moral? ¿En la política boliviana?

Para respaldar lo antedicho, me apoyo en un ejemplo concreto y reciente: ante una problemática tan compleja y sensible como la que está viviendo actualmente Bolivia en torno a la realización del Censo de Población y Vivienda (programado por su gobierno para noviembre 2022 y después aplazado de facto y unilateralmente hasta el 2024), usted convocó, con gran parafernalia, a un gran encuentro nacional con el eslogan: “Construir consensos” (22/10/22). Sin embargo, llegado el momento, su persona, arbitrariamente, ¡decidió no hacerlo público! Fue una actitud democráticamente injustificable, tratándose de un acontecimiento de interés general y que daba lugar a mucha expectativa e ilusión en la ciudadanía para el cese de la violencia interna. El evento se realizó a puertas cerradas y con extremo hermetismo. Los periodistas fueron obligados a desalojar la sala y también se prohibió que los más de 300 participantes puedan utilizar sus teléfonos celulares. ¡Y todos se quedaron callados ante tal afrenta!; la aceptaron, avalaron, revelando así la clase de “dignidad” que tienen los dirigentes políticos en esta “democracia a la boliviana”, a momentos tan desalentadora.

Como resultado de ese accionar, los ciudadanos hemos quedado sujetos a las versiones oficiales que, respecto a las conclusiones, dieron esos voceros gubernamentales, tan repulsivamente mecanizados a las órdenes y mandatos de sus jefes.

¿Usted todavía tendrá el tupé –por decir lo menos– de seguir llamándose “demócrata” después de haber violado tan flagrantemente el importante derecho humano que nos ocupa?

Al recordar otra vez a Kant (“el sabio puede cambiar de opinión; el necio, nunca”), me queda la leve esperanza de que lo poco de teoría política democrática aquí expuesta pueda incidir en su rol de estadista, especialmente en la comprensión de que los ciudadanos tenemos el derecho irrenunciable –humano y político–, a ser fuente y destino de una materia prima que nos resulta esencial para nuestra inserción social y política: ¡la información pública! Gobernantes, dirigentes y periodistas sólo debieran ser servidores de este derecho y hacerlo con convicción y transparencia.

Seguramente es un anhelo muy ingenuo, pero quizá pueda conllevar la potencialidad de convertirse en derrotero impostergable para todos quienes nos afiliamos a los ideales democráticos.