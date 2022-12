¿Propuesta de reforma judicial o de movilización política?

Como señalamos en el artículo de prensa anterior, el Tribunal Electoral ha aprobado cuatro preguntas planteadas por los Juristas Independientes para su aprobación en referendo, en dichas preguntas se establece que se incluirá dos nuevos artículos y se modificaran otros 15 artículos en la Constitución Política del Estado.

De los nuevos artículos a incluirse se desconoce su texto normativo, así como también se desconoce el texto normativo de los 15 artículos a modificarse, además es importante aclarar que en las preguntas de referendo se menciona dos artículos a incorporarse, sin embargo, en el texto normativo de los Juristas Independientes existen tres artículos a incorporarse.

Considerando lo anterior y suponiendo que en el referendo se aprueben las cuatro preguntas, surgen las siguientes interrogantes ¿cuál sería el texto de esos nuevos artículos a ser incluidos en la Constitución?, ¿cuál sería el tenor de las 15 modificaciones?, ¿quiénes serán los encargados de redactar esos nuevos artículos o esas modificaciones, teniendo en cuenta que se trata de normas constitucionales? y la pregunta más importante ¿quién o quiénes aprobarán la ley de incorporación de los nuevos artículos y las modificaciones a la Constitución?

Siendo que los textos normativos no serán aprobados en referendo, desde el punto de vista jurídico, existen solamente tres caminos para aprobar los nuevos artículos y las 15 modificaciones a la Constitución que plantean los Juristas Independientes, la primera, consiste en la aprobación de una ley modificatoria de la Constitución aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de votos de sus miembros presentes, el segundo camino, es otro nuevo referendo de modificación parcial de la Constitución y un tercer camino sería llamar a una asamblea constituyente, un verdadero enredo.

Para optar por cualquiera de los tres caminos la bancada oficialista del MAS y las bancadas opositoras tendrían que llegar a un acuerdo para alcanzar los 2/3 necesarios para aprobar los nuevos artículos y las 15 modificaciones, lo que, dado el contexto actual y conociendo la postura del MAS es imposible cualquier acuerdo que posibilite la aprobación de cualquier modificación de la Constitución.

Es conocido que el grupo de Juristas Independientes está conformado por los profesionales más destacados de nuestro país, con especialidades en materia jurídica y constitucional a toda prueba, por lo que es difícil entender si estamos ante un error, un descuido o es algo premeditado.

¿Los juristas independientes realmente tienen la intención de reformar el sistema judicial?, ¿o, al contrario, no tienen la intención de reformar nada? Si esta última tesis es la correcta, entonces ¿por qué generar tan grande movilización social, sabiendo de antemano que no se modificará, ni la Constitución, ni el sistema judicial, ni nada parecido? ¿Por qué utilizar el hastío ciudadano contra la justicia para otros fines que no tienen que ver con reformar el sistema judicial? ¿Por qué crear la ilusión de una reforma judicial, sabiendo de antemano que la reforma se estancará al final del camino?, ¿realmente se trata de un error? O estamos ante una movilización ciudadana con fines exclusivamente políticos antes que jurídicos.

Tal es la magnitud de este error, que hasta se podría pensar que existe un acuerdo subrepticio entre el gobierno y los Juristas Independientes, para hacer creer que habrá una reforma del sistema judicial cuando en realidad no la habrá. Todo apunta a que, una vez aprobado el referendo, los Juristas Independientes montarán un nuevo discurso y el relato político para seguir movilizando a la ciudadanía exigiendo la aprobación de las modificaciones que exprofesamente dejaron en el tintero.

No cabe la menor duda que el único perjudicado de este manejo político de la reforma del sistema judicial, es la ciudadanía, que asistirá a las urnas con la esperanza de modificar el sistema judicial y que a pesar que se aprueben las cuatro preguntas del referendo verá frustrada sus expectativas porque las modificaciones no se plasmarán en la realidad.

Creo que los Juristas Independientes tendrían que explicar ¿cómo se aprobará la ley que incorpore los tres nuevos artículos y los 15 artículos modificatorios de la Constitución?