Proyectos y programas estancados en la Asamblea

Hace un par de años, cuando visité un municipio de nuestro país, municipio poco poblado y desarrollado, observé que tenía varias necesidades insatisfechas, toda vez que no contaba con servicios básicos, puentes, caminos asfaltados, internet, unidades educativas de secundaria, entre otros.

En el transcurso del día, mientras caminaba para comer algo, me pregunté ¿por qué sucedía eso? -aunque la respuesta era obvia-, necesitaba saber la razón por alguien que vivía en el lugar, y bueno en el momento del almuerzo una persona me comentaba que el problema era la falta de recursos económicos y ante esa situación el alcalde del municipio hizo los esfuerzos y gestionó recursos ante el gobierno central y organismos externos para ejecutarlos y beneficiar a la población; sin embargo, un grupo de personas del Concejo Municipal rechazó esos recursos, simplemente porque ellos no lo gestionaron y porque el alcalde era de otra línea política.

La pregunta que debemos hacernos es ¿quiénes son los principales perjudicados por el rechazo de esos recursos?

Casi la misma situación actualmente está sucediendo a nivel macro, a nivel país, lastimosamente, nuestros queridísimos diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que supuestamente nos representan, estarían entorpeciendo u obstaculizando la aprobación de leyes que son financiamientos gestionados por el Órgano Ejecutivo a través de sus ministerios correspondientes, para diferentes programas y proyectos que beneficiarían a la población en general.

Según el artículo 145 de la Constitución Política del Estado (CPE), la ALP está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

El número 8, parágrafo I, artículo 158 de la CPE establece que es atribución de la ALP aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas y de necesidad social.

El numeral 24, artículo 172 de la CPE señala que es atribución del Presidente del Estado presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración por la ALP, que deberá tratarlos con prioridad.

De acuerdo con los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a la fecha se tienen leyes de financiamiento externo para diferentes programas y proyectos estancados en la ALP, que ascienden a más de 779 millones de dólares, entre los cuales se encuentran:

a)Programa de Conectividad Territorial y Desarrollo para Bolivia – Construcción del Tramo Carretero Botijilaca – Caquiaviri (58 millones de dólares).

b)Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II (52 millones de dólares)

c)Programa Multisectorial de Preinversión II – Promulpre II (30 millones de dólares).

d)Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus II (500 millones de dólares).

e)Proyecto Construcción y Asfaltado Tramo 2 La Joya – Chuquichambi. Huayllamarca – Totora y los Puentes Vehiculares la Joya el Crucero en la Red Vial Fundamental (101,2 millones de dólares).

f)Proyecto Construcción Carretera Doble Vía Oruro – Challapata Tramo I: Oruro -Cruce Vinto – Cruce Huanuni (73 millones de dólares) y

g)Construcción y Ampliación del Hospital de Tercer Nivel de la Ciudad de Oruro (75 millones de dólares).

La otra pregunta que debemos hacernos es ¿para frenar estos programas y proyectos se los eligieron senadores y diputados?, ¿acaso no nos representan?, ¿no quieren ver el desarrollo de nuestro país?, ¿no quieren hospitales para nuestros enfermos?; ¿no quieren carreteras y puentes vehiculares?, ¿no quieren que se atiendan las necesidades de la población?; al contrario, ya deberían estar aprobadas estas leyes y ejecutándose, se debe dejar de lado el color o intereses políticos que no le hacen nada bien al país.

Se tiene que entender que, en el marco de las competencias establecidas en la CPE, el gobierno central está implementando políticas públicas para beneficiar a todos los departamentos del país y como señala el profesor Manuel Tamayo Saez (1997) “Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.