¿Qué es el qhapaq marka en la jurisprudencia?

Continuando nuestro análisis de la Declaración Constitucional 0002/2016 de 1 de febrero de 2016 en la que se establecen los fundamentos con los cuales se deben resolver los casos concretos de la justicia indígena, tenemos el sexto fundamento, que textualmente señala: “6. Retorno al qhapaq ñan (camino vida noble). - La contravención a los principios del qhapaq ñan ... ocasiona el desequilibrio del sistema integral de la vida ... por lo que, reparar este desequilibrio, implica restituir o retornar al “qhapaq ñan” o “sara thakhi” ... los valores y principios del ama qhilla, ama llulla, ama suwa, son los referentes que gobiernan la conducta de esa nueva sociedad cósmica sin necesidad de establecer leyes normativas y cárceles punibles; es el “qhapaq marka”. (En un anterior artículo nos referimos al qhapaq ñan, por lo que en este nos referiremos al qhapaq marka)

De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, el “ama qhilla, (no seas flojo) ama llulla, (no seas mentiroso) ama suwa (no seas ladrón) ”son los principios ético-morales que asume y promueve el Estado Plurinacional, son los referentes éticos que deben guiar la conducta de los bolivianos, empero, son tan concretos y por tanto tan limitados, que escapan de su alcance una infinidad de conductas que merecerían una mayor y prioritaria atención, así por ejemplo todas las conductas que atentan contra la vida e integridad de las personas están fuera de estos principios, como por ejemplo los delitos de homicidio, asesinato, parricidio, violación o delitos contra la seguridad de la sociedad, la economía o el Estado, como rebelión, terrorismo, espionaje, peculado, malversación, soborno, prevaricato y un largo etc.

En cuanto a que tampoco existan cárceles punibles, es una contradicción de concepto, ya que la sola existencia de cárceles implica una pena de privación de libertad, probablemente a lo que querían referirse es la transformación de las cárceles en granjas agrícolas o en talleres de formación técnica para lograr la rehabilitación, readaptación y reinserción social de los delincuentes; sin embargo, este tipo de instituciones no son ninguna novedad, en nuestro país existen funcionando desde el siglo pasado, cuyos resultados han sido fuertemente cuestionados, además que solamente se han aplicado en aquellos infractores de escasa relevancia social.

El apelativo de “sociedad cósmica”, tiene un carácter estrictamente simbólico, porque en realidad todas las sociedades son cósmicas, ya que el cosmos, en su sentido más general, es sinónimo de universo o mundo, por tanto, es una obviedad que se remarca con un fin estrictamente de diferenciación, con lo que ellos consideran la sociedad occidental, algo que es completamente ridículo.

A lo largo de la historia de la humanidad, no existe ninguna sociedad que pueda vivir sin leyes normativas: en un principio las normas jurídicas, religiosas, morales, etc., estaban confundidas y no se distinguían unas de las otras, con el desarrollo de la humanidad las normas morales, religiosas, jurídicas, etc., fueron adquiriendo su propia autonomía para regir determinados ámbitos de la vida social, cada una con sus propias características y finalidades; sin embargo, todas tienen en común regir la conducta de los seres humanos. Hasta la fecha ninguna teoría o doctrina política, filosófica, jurídica, etc., había hecho un planteamiento de esta naturaleza, ni siquiera aquellas teorías o ideologías que vislumbran la desaparición del Estado, como son las teorías comunista y anarquista, habían planteado la inexistencia de leyes normativas. Es más, ni siquiera aquellos que plantean un retroceso del derecho a los albores de la humanidad, se había atrevido a tan disparatado planteamiento.

Plantear una sociedad sin leyes normativas raya en lo irracional, el deseo de reconstruir el imperio incaico, pensado como una sociedad idílica y quimérica, es un espejismo que nunca existió ni existe y si alguna vez se plasma en la realidad, seguramente vendrá de la mano de un grado de desarrollo económico, político y social de tal magnitud, en el que el ser humano al mismo tiempo que haya cubierto todas sus necesidades materiales, haya alcanzado tal grado de conciencia que no necesite de amenazas externas para autolimitarse en su conducta, que es el planteamiento del anarquismo, pero que en ningún caso se trata de una sociedad sin leyes ni normas.