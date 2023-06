Acongojado por el reciente gafe del Viceministerio de gestión consular e institucional y nuestra Representación Diplomática en Perú, que no pudo tramitar en debida forma la acreditación de la recientemente designada Cónsul en Puno; decidí no sumarme a la oleada de críticas, analizar objetivamente lo ocurrido, ponerme en los zapatos del otro y proponer soluciones.

Para un correcto abordaje de la problemática hipotéticamente me pregunté en voz alta: ¿Qué haces cuando no tienes ni idea de cómo acreditar un Cónsul? Inmediatamente, jóvenes de la generación Z que escucharon mi alarido de auxilio, al unísono respondieron y dijeron: “Le pregunto al Chat GPT”.

¡Bingo! Ésa era la solución. Pedí que lo hicieran y en menos que canta un gallo me trajeron el texto que decía: “hola boo (nombre que decidieron ponerle a su chat GPT), tengo una preguntita, ¿como acreditar un Cónsul?”

“ChatGPT: ¡Hola! A continuación, te presento una descripción general del proceso de acreditación de un Cónsul:”

“Nombramiento: El gobierno del país de origen selecciona y nombra a un individuo como cónsul. Por lo general, este nombramiento se realiza teniendo en cuenta la experiencia, el conocimiento y las cualidades necesarias para representar y proteger los intereses de su país en el extranjero.”

“Carta de acreditación: El gobierno emisor emite una carta de acreditación o cartas patentes, que es un documento oficial que certifica que la persona nombrada está autorizada para ejercer funciones consulares en un país específico. Esta carta es dirigida al gobierno del país de destino y suele ser presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores o entidad equivalente.”

“Aprobación del país de destino: El gobierno del país de destino revisa y evalúa la carta de acreditación. Pueden llevarse a cabo procesos de verificación y consulta para asegurarse de que el individuo cumple con los requisitos y estándares establecidos.”

“Exequátur: Si el gobierno del país de destino aprueba la acreditación del cónsul, emite un exequátur, que es un documento oficial que reconoce y autoriza al cónsul a ejercer sus funciones consulares en ese país. El exequátur es emitido por las autoridades competentes del país de destino y puede ser entregado al cónsul o a la embajada o consulado del país emisor.”

Más claro, sucinto y fácil no podía ser. El esquema evidencia que la acreditación de un cónsul no tiene mucha ciencia. Es un trámite administrativo recurrente de todas las Cancillerías, que con diligencia y sentido común eficazmente puede ser resuelto.

En consecuencia, si bien un error lo comete cualquiera, un error de la institución que representa al Estado y en un trámite por demás sencillo, deja atónitos a todos.

Pero más atónito nos deja, la posterior declaración de la encargada de los asuntos consulares, quien de manera precipitada no comparte la decisión de autoridades peruanas, olvidando tres principios esenciales del Derecho consular: 1. Que los Estados son soberanos y en consecuencia no están obligados a aceptar a persona alguna dentro de su territorio, incluidos los diplomáticos y cónsules; y que aún habiendo sido aceptados pueden ser echados, a través de la declaratoria de persona non grata; 2. Que la designación de funcionarios consulares esta sometida al principio del consentimiento mutuo y por tanto luego de la designación corresponde esperar la autorización del Estado receptor; y 3. Que no existe obligación de explicar o justificar, cuando no existe asentimiento.

En estas circunstancias, tal vez la mejor justificación hubiera sido el silencio, haciendo caso a las palabras de Winston Churchill que dijo “El diplomático es una persona que piensa dos veces y al final no dice nada”.

El ejercicio de la función pública requiere competencia, conocimientos – en algunos casos básicos - que uno debería saber, si no sabe debería aprender; y si no quiere aprender podría recurrir al asesoramiento gratuito e inteligente del Chat GTP.