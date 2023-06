¡Qué miedo! Montesquieu y Sócrates volverían a morir en Bolivia

Cuenta el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en uno de sus libros, el pasaje de un emperador de China, del que no cita ni su nombre ni su dinastía ni su tiempo, que llamó una noche a su consejero principal y le confió la angustia que le impedía dormir. Le dijo: “Nadie me teme”. Como nadie le temía nadie lo respetaba. Y como nadie lo respetaba, nadie le obedecía.

El consejero principal meditó un ratito y opinó: “Falta castigo”. Y el emperador sorprendido dijo que castigo no faltaba, porque él mandaba a la horca a todo el que no se inclinara a su paso. Y el consejero principal le advirtió: “Pero esos, esos son los culpables. Si solo se castiga a los culpables, solo los culpables sienten miedo”. El emperador chino pensó y pensó... y llegó a la conclusión de que el consejero principal tenía razón. Y le mandó cortar la cabeza. La ejecución ocurrió en una gran plaza pública, la plaza celestial, la plaza principal del imperio. Y el consejero fue el primero de una larga lista.

En la misma línea, “Cuando se invade un territorio y se lo convierte en colonia hay que poner un gobernante severo que ponga orden y cuando se cumplan los objetivos y todos odien al gobernador, entonces hay que cortarle la cabeza”, aconseja el teórico político italiano Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe”.

Y por eso decía que el poder es para usarlo y que “a los hombres se los ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, pero de las graves no pueden”, afirmaba.

Si se ejecuta ese libreto, entonces estamos frente al poder absoluto identificado plenamente por el pensador francés Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en su libro “el Espíritu de las Leyes”, fundamental en el pensamiento que impulsó la revolución francesa y la caída de la monarquía y la teoría política que un Estado moderno debe, necesariamente tener, los frenos y contrapesos y los poderes políticos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fundamentalmente autónomos e independientes.

Porque “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía el historiador inglés Lord Acton. Por eso, si Montesquieu viviera en Bolivia, se volvería a su tumba al ver que un ministro de Gobierno, es decir del Ejecutivo, comanda las investigaciones inherentes al Judicial, como ha ocurrido con el caso de la muerte del interventor del Banco Fassil o las mismas investigaciones del llamado “narcovuelo”, que inexplicamente salió del mismo aeropuerto de Viru-Viru, en una línea bandera con casi media tonelada de cocaína.

Y otro personaje que en caso de vivir en Bolivia pediría que lo entierren de nuevo fuera el mismo filósofo griego Sócrates, autor de la frase “Sólo sé que no sé nada”, al escuchar a un dirigente masista decir que “ser socialista es ser una persona sociable” o de una exdiputada del actual régimen que denunció el caso llamado “Golpe 1” y que fue premiada con el cargo de cónsul en Puno, Perú, quien, por sus declaraciones, reveló que no sospechaba a qué significaba ser diplomática. Y lo peor, Sócrates, se caería de espaldas, al escuchar al propio dignatario de Estado decir que la Guerra del Chaco fue entre Bolivia y Ecuador.

Y volvemos a Galeano que había descrito esta era como “del miedo”. “Habitamos un mundo gobernado por el miedo, el miedo manda, el poder come miedo, ¿qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse”, diría al ver la ambiciosa pelea entre los dos últimos presidentes socialistas, uno por volver al trono y otro por quedarse.

Aunque en realidad ese miedo puede ser ficticio pues ese miedo es la ambición por perder de cobrar el diezmo cuando se adjudican obras públicas o servicios, coimas judiciales, o facilitar “narcovuelos” y miedo finalmente a no saber nada y que el conocimiento y la educación pasen a último plano y que no pase nada, cuando en realidad pasa de todo.