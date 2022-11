Que no ganen los peores

Parece que fue hace mucho que la idea del cambio seducía. Entonces brillaba y hoy está embarrada. El “proceso de cambio” que, parafraseando al innombrable intelectual y matemático, debió suceder al “empate catastrófico” del 2000, parece hoy más cerca de la catástrofe que del cambio.

Hoy, visto el Cabildo en Santa Cruz a la luz de lo sucedido hace veinte años, vemos un cambio de la “correlación de fuerzas” en favor de Santa Cruz, por ahora el más importante actor político regional de relevancia nacional. Nada menos que el colectivo que el MAS suponía haber derrotado con el ascenso de la nueva élite al poder en 2009, ha sacado a las calles una cantidad inédita de personas a protestar contra el gobierno.

Los líderes de aquel “proceso de cambio democrático y cultural” que favoreció el ingreso al poder de las nuevas élites cholas, birlochas y blancoides, están viendo el cambio de las condiciones subjetivas pero aún no se sabe si ese descontento será para mejorar la democracia o cambiar las apariencias como ocurrió con el MAS. Estamos ante el producto de más de veinte años de autoritarismo desde aquellos episodios no tan épicos, como las llamadas guerras del gas y del agua.

En términos de política económica, rige una amalgama de neoliberalismo con capitalismo salvaje. La búsqueda desesperada de inversión extranjera sin cambio de orientación ha convertido, por ejemplo, a los cooperativistas mineros en una mala copia de los barones del estaño, más criollos y fuertemente articulados con las “imperialistas” transnacionales que incluyen a canadienses, chinos y rusos, en concordancia con los tiempos que vivimos.

En cuanto a la democracia, lo que tenemos es una versión renovada de la vieja gobernanza caudillista que ya muestra hilachas, después de haber seducido y abandonado a amplios sectores medios, incluida la élite empresarial cruceña, una parte de la cual arropó a Nemesia Achacollo y fue condecorada por Morales en 2015. Lo que el MAS proponía como solución “inobjetable” de la modernidad es hoy una telaraña de intereses sobrerepresentados en todos los niveles del Estado, que han erosionado la institucionalidad y mienten sin piedad.

Las ideas “hegemónicas” – dirán algunos– siguen siendo el derecho al lucro abusivo e impune, el nacionalismo y regionalismo exacerbados y la naturalización de la depredación y el extractivismo. Los “ganadores”, como el cobista Huarachi –un crack en hacer empanaditas con el poder de turno– son el pan de cada día. Ayer le dicen a Evo que renuncie y hoy acusan golpe de estado alineados con las barras bravas que amenazan con expulsar a los dos millones de ciudadanas participantes en el cabildo por “croatas y yugoslavos” Bueno, ya, no a todos nos dirán en su estilo rocambolesco. La Asamblea Legislativa donde el debate político es nulo ha superado en mediocridad al antiguo Parlamento y solo brillan con luz propia un par de jóvenes mujeres expuestas a las peores prácticas del autorimachismo.

¿Cuál es el proyecto político de los rebeldes de turno? Si pensamos el posible rumbo, por las declaraciones de algunos cívicos cruceños me temo que estamos frente a una arremetida derechista que podría una vez más montarse sobre la protesta popular para apostar al gatopardismo. Pero, por suerte, hay voces más democráticas dentro del Comité Interinstitucional y algunos medios cruceños. Entre los dos millones de personas, cambas y collas, resuenan voces que reclaman nuevos liderazgos para que no se repita la ocupación del poder por los peores y por el otro todavía demasiados vociferan al son de los grupos de choque, los que pueden ser la piedra que nos haga caer de nuevo. El censo, el federalismo, las autonomías y mucho más deben ser fruto de una mayor democracia. Que el empate no sea catastrófico dependerá principalmente de la participación ciudadana y las líderes que surjan. Y aquí, hay que decirlo, la pobreza es franciscana. Derrotar al MAS importa, pero también importa quienes ganan.