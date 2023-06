Tras la pasada de Evo-el-Fraudulento, tras la pasada de Arce y sus cárceles fascistas y la destrucción de todas las instituciones, desde las universidades (internacionalmente calificadas como de las “peores del mundo”) a la”justicia”, o la salud, o toda la educación desde la primaria, y secundaria, etc, o desde la imposición nacional de la mentira: ¿quedará país?

Sería muy largo y complejo decir qué es un país. Sería corto y simple, sin embargo, decir qué no es un país.

No es un país, por ejemplo, un territorio dirigido por un grupo de canallas y ladrones. No es un país, tampoco, aquel en el que sus violentas pandillas, callada y repugnantemente, se hacen pasar por “fiscales” y demás. Y blanden el sucio cuchilo de condenas a inocentes que no les gustan. No es un país aquel en el que crece la pobreza y quienes podrían aliviarla son una punta de tarados totales que ni se enteran, ni les importa, ni saben muy bien que dos y dos son cuatro. Esos gobiernan Bolivia. No importa que sean brutos: sólo importa a cuánta gente trajeron u obligaron a arrodillarse.

Desde el último dictador militar, García Meza, que no se veía, no solo tanta violencia, sino tanta idiotez. Tanto odio, tanta creencia de orden malsano, cercano a la fe de sectas.

La enorme y verdadera ‘revolución’ boliviana que se opuso con sus barricadas, calle a calle, por toda Bolivia y contra el fraude, bueno, esa revolución, ingenua, fue derrotada de cabo a rabo.

Y retornó, no la bota militar, sino el látigo jurídico-civil-“revolucionario”. Y fue peor: se les dijo a todos los empleados, subalternos e ignorantes (sin hablar de la vieja legitimidad del no-ser reconocidos) que ahora todo era suyo, que podían robar lo que quisieran y sentarse a fantasear en los curules, a escupir lo que quisieran, sin que importe la calidad de su saliva.

Y ahora queda todo un país escupido.

¿Es irreversible esta catástrofe de toda inteligencia y de decencia, de cualquier democracia y convivencia?

Así parece.