La amistad sincera, la lealtad a todo precio no son moneda corriente en una época en que los valores se han esfumado, pero tú, durante décadas, has sido portador de ellas, nos has regalado a todos los tertulios esa cercanía, lealtad y cariño que pocos saben dar.

Es extraño cómo personas como tú, que tenían un humor ácido, lleno de sarcasmo, podían ser tan tiernos como vos; fuiste grandote y tierno a la vez; solidario con todos los amigos, con los caídos en desgracia y también con capacidad de aplaudir a quienes tenían un éxito, es decir que, en tu vida nunca estuvieron presentes las mezquindades y las envidias. Décadas atrás empujaste la publicación del Momento Político, ése que nació en Presencia bajo la mirada cautelosa de Ana María Campero; después apoyaste sin desmayo al Tiempo Político, primero en La Razón, después en La Prensa; te diste modos con tu amigo globóstegui para afinar la pluma para los “mosquitos” de Página Siete; claro, como tu humor era tan duro, decenas de mosquitos tuyos quedaron almacenados en el baúl de los recuerdos sin ser publicados.

Querido Benjo, has sido un romántico de la industrialización del país; has escrito mucho, mucho, sobre esos temas; tenías la oculta confianza en que algún día el país podría ser un poco industrializado; no lograste ver tu sueño, pero tu utopía queda para empapar a otros jóvenes con ese deseo. Pocos saben que también tenías un alma de docente, de maestro que quiere guiar a las nuevas generaciones por el terreno de creer en la industrialización. Es probable que pocos recuerden tu capacidad de servicio público, pues destacaste como Secretario Ejecutivo del Gobierno Municipal de la Paz, apoyando a Juan del Granado cuando éste comenzó a sanear las finanzas de la alcaldía paceña. Benjo, eras un fanático de Juan; por eso, después de una tertulia, realizada en la zona Sur, cuando a medianoche dabas un aventón a Sopocachi al actual alcalde de la Paz, cuando éste hizo una crítica a Juan Sin Miedo, Ojneb Gross le dijo que baje de su coche, el Negro así lo hizo y tuvo que caminar la Kantutani para llegar a su casa. Eso quedó en anécdota, pues siguieron siendo amigos como siempre.

Eras tan escorpio como Rodo Eróstegui o Carlos Toranzo, pero los hacías sufrir demasiado cuando tu Bolívar daba palizas al Tigre; ellos confesaban que más temor que al Bolívar le tenían a la lengua del Benjo cuando atacaba a los atigrados. Ni siquiera la bondad y calma de Carola podían aplacar tu humor ácido contra los tigres o contra quienes le caían mal; pero no cabe duda que ella te dio paz y tranquilidad en largos años de tu vida. Quizás por ella admitías disfrazarte en los carnavales y en las mascaradas de la Tertulia bailabas feliz, al ritmo de los Olvidados, repitiendo “suku suku te voy a dar”. Grandote como eras, te veíamos tierno dando besos a tus hijos, eso muestra que eras un buen padre, estabas orgulloso por las nuevas tareas gerenciales de tu hijo en Hard Rock.

Y la verdad que fuiste un gran sibarita, de la mano de Rodo recorrías La Paz buscando las mejores salteñas -apostaste por las Salteñas Ortiz, al frente del Hotel Torino-; indagaban por la mejor pizza, el sándwich de chola de alta calidad, las pastas mejor elaboradas, aconsejabas acompañarlas de un buen Malbec, mejor un Fond de Cave de reserva. Hace años años demostraste tus cualidades al hacer un queso humacha clásico de alto nivel teórico. En los últimos tiempos hiciste pareja gastronómica con Mario Yaffar; es inolvidable recordarlos cocinando mano a mano, vestidos con sus respectivas chaquetas de chef profesionales; así nos esperaban para las reuniones, los tertulios hemos gozado de las exquisitas pastas que nos regalaron.

Fuiste un inclaudicable defensor de la transparencia, de la democracia, del estado de derecho, de la libertad de expresión y de pensamiento. Pero, a eso le sumaste una extraordinaria calidad humana; va a ser difícil encontrar a una persona que derrame tanta amistad y que sea portador de una lealtad a toda prueba como tú. Te recordaremos siempre dándonos un abrazo, muy pero muy fuerte, lleno de cariño.