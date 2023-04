¿Quo Vadis la economía boliviana?

Los 11 millones de bolivianos que vivimos en Bolivia y los casi 4 millones de inmigrantes en todo el mundo, estamos muy preocupados por lo que sucede en la economía nacional desde hace varios meses, ya que las señales de alarma por la crítica situación de las Reservas Internaciones Netas (RIN), que son producto del derroche desde 2006 y que generan zozobra desde hace tiempo. Las alarmas fueron neutralizadas en 2015 cuando el ex Ministro de Economía, Luis Arce Catacora (LAC) dijo que “la economía boliviana está blindada” (SIC) ante “shocks externos”.

La deuda externa alcanza en abril de 2023 a U$ 11,624.8 millones que representa el 70% del PIB proyectado para este año (cada boliviano debe más de 1,000 dólares por cabeza); las exportaciones de gas natural, minerales, productos agrícolas, minerales y otros alcanzaron la estratosférica cifra de casi U$ 118,000 millones de dólares entre 2006 y 2019 (promedio U$ 8,423 millones por año). La economía iba bastante mal, cuando Evo renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, por la presión de todo el país cuyas movilizaciones ocurrieron en rechazo al monumental fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y los grandes protagonistas de las movilizaciones antifraude fueron los estudiantes de universidades y colegios que inventaron el estribillo “nadie se cansa nadie se rinde...”.

La deuda interna es más de U$ 20 mil millones (un porcentaje importante es deuda con las AFPs); las remesas superaron los U$ 1,500 millones en 2022. Las AFPs Previsión y Futuro BBVA captaron U$ 23,5 mil millones desde 1997 con los aportes de 1.6 millones de ciudadanos bolivianos jubilados. El narcotráfico genera una economía ilícita de más de 8,000 millones de dólares y otros 10,000 millones, derivados de actividades.

Este angustiante y hasta lacerante panorama se complementa con los préstamos que espera el gobierno de LAC de aproximadamente 4,500 millones de dólares (46% de la deuda externa actual) para tapar el hueco fiscal que dejó Morales y que incrementó aún más LAC con medidas como mantener la deficitaria subvención a los carburantes que se “comen” 1,800 millones de dólares anuales de las RIN, no cobrar impuestos a cocaleros y contrabandistas y no promover la inversión extranjera, con las absurdas medidas que adopta todos los días.

Con todo ello, la deuda externa rondará los 20,000 millones de U$ en efectivo, en bonos y en intereses que se pagan todos los días. Solo las AFPs tienen más del 50% de sus recursos (1.15 billones de U$) en bonos del tesoro a largo plazo y altas tasas de interés.

¿Pero con semejante danza de miles de millones de dólares, cómo es posible que las RIN estén tan bajo? O es que LAC y sus muchachos -no los de la 3ª Copa Mundial de la Argentina- no dan pie con bola y van de tumbo en tumbo arruinando aún más, las tristes y trágicas cuentas nacionales.

¿De dónde viene semejante hueco fiscal? Bueno fácil (no proviene del Banco Fassil, es parte de él, aunque este es otro cuento en el que un ex mandatario debía salir a aclarar, porque hoy está quebrado y sus cuenta-habientes (1,3 millones), literalmente, en la calle.

A la subvención de los carburantes (mal endémico de la economía nacional, causante de todas las crisis habidas y por haber), se deben sumar los gastos del sector público que se han disparado a más de 4 mil millones de dólares anuales por concepto de mantención de más de 500,000 empleados públicos y sus familias; solo en salarios, bonos y otros gastos superfluos y evitables; mientras salud y educación mantienen los niveles más bajos de Latinoamérica y el Caribe, el sector seguridad (Defensa, Policía y FFAA) absorbe el 75% del PGN.

Debo decir que el presupuesto de Cancillería es cada vez menor y el de la Academia Diplomática Boliviana (ADB) ya no existe porque esta entidad de superiores estudios académicos fue reemplazada por otra que nadie conoce y menos frecuenta: una especie de escuelita nocturna para adultos, ya que dicen que dicta cursillos de 3 meses (cada clase dura 45 minutos y solo tienen 4 clases al día, con lo que la carga horaria en 60 días es de apenas 180 horas de estudio), en los que los educandos aprenden un idioma indígena, trámites aduaneros, pago de impuestos, transiciones del fulbito al fútbol y arreglo de jardines, pero de diplomacia real, NADA!

La carga horaria de la ADB en los excelentes tiempos académicos de los directores Jorge Gumucio, Armando Loaiza y Walter Montenegro era de 2,600 horas en 2 años, para que se den una idea de la diferencia entre la diplomacia de carrera y la diplomacia plurinacional a la carrera, además que los ex alumnos de la ADB eran becados con importantes viajes a misiones de Bolivia en el exterior o con becas en las mejores universidades y academias diplomáticas del mundo.

La falta de preparación e improvisación de la diplomacia plurinacional nos hacen ver como una “república bananera” y el “hazmerreir”, porque las relaciones internacionales se manejan con los pies y el “logro” de 2 gestiones, es que el MAS ha perdido la Salida el Mar en forma definitiva y el Silala, al mismo tiempo que varias empresas transnacionales (no pocas) ganaron demandas al estado por lo que se deben indemnizar con miles de millones de dólares por nacionalizaciones insulsas, contratos leoninos y corrupción en diferentes ministerios; por ello, los empresarios extranjeros están descontentos ya que quieren recuperar todo su capital invertido y podrían demandar a la Cancillería, el Ministerio de Economía, la Vicepresidencia y otras instituciones por más de 20,000 millones de dólares!!

Pero no todo debería ser crítica, a pesar de lo mal administrado que esta el país en todos los planos (aunque el económico, es de lejos el peor). Para salir de semejante colapso económico (The Washington Post), hay que ser audaz, práctico y ligero porque el éxito económico es así. Se debe aplicar nuevamente un 21060 como en 1985 cuando el Dr. Víctor Paz Estenssoro dijo “Bolivia se nos muere”.

Ahora estamos ante una situación similar o quizás peor, con la diferencia que ahora hay pocas opciones de arreglo por la crisis mundial; no faltan economistas que dicen que la economía internacional pinta muy mal y puede ser mucho peor que la que se presentó en la Gran Depresión y Recesión de 1929. Sr. presidente Arce Catacora: ¿Sigue diciendo que “la economía nacional está blindada”? Me da la impresión que su blindaje no alcanza ni para cubrir una leve granizada.