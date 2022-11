Realidad incómoda

El censo en Bolivia se convirtió en un tema de interés de todos los bolivianos que amamos nuestro país, la posición de Santa Cruz refleja la exigencia de un pueblo que se ve necesitado de saber la situación en la que se encuentra con respecto a: salud, educación y crecimiento poblacional, pero además, de conocer cómo se está dando el desplazamiento de la población de un municipio a otro.

Los resultados del censo arrojarán indicadores de la situación actual del país, y por la actitud asumida por el presidente Luis Arce, pareciera que buscan ocultar la realidad que vivimos en Bolivia.

Es un hecho de que Santa Cruz es el departamento más próspero de Bolivia, dado su modelo económico capitalista que permite desarrollar la industria y de esta manera dar oportunidades laborales a millones de bolivianos.

Pero una pregunta que debemos plantearnos es: ¿Por qué el gobierno quiere ocultar la realidad nacional?

Para responder esa pregunta debemos analizar los últimos 20 años, de los cuales 15 tuvieron de protagonista al Movimiento al Socialismo. El boom de los hidrocarburos marcó la agenda del gobierno de Evo Morales, que junto a Luis Arce de ministro de economía manejaron al país sin un rumbo claro.

Muestra de ello fueron las distintas obras que realizaron en todo el país (la mayoría de ellas con sobreprecio), que hoy en día no cumplen ninguna función en beneficio de la población boliviana. De qué sirven “las canchitas”, plaza de toros, museos y palacios, si las necesidades más importantes como la salud, educación y empleo siguen sin ser atendidas.

En departamentos que no pertenecen al eje central, siendo estos Beni, Pando, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija, siguen estancados debido a las políticas que se llevan a cabo. En estos departamentos es complicado recibir una buena atención en los centros médicos, que, por la falta de ítems, los ciudadanos deben esperar hasta meses para ser atendidos por alguna dolencia que padecen. Esto no quiere decir que en los departamentos del eje central no se padece lo mismo, es más, esta realidad se ve en proporciones mayores.

En el ámbito de la educación, ningún departamento pudo alcanzar niveles de desarrollo académico aceptables. En el ámbito escolar, los niños, niñas y adolescentes no reciben una educación de calidad debido a que los maestros no reciben la remuneración que merecen, además del mal estado en que se encuentran las unidades educativas.

Las universidades publicas se encuentran peleando por ver cuál es la mejor de Bolivia, cuando deberían pelear por ser las mejores del mundo o las mejores en América Latina. Esto se debe a la falta de recursos, y la falta de compromiso de la mayoría de las autoridades universitarias (tema que sería interesante tratar en otra columna), las universidades deberían fomentar la investigación, pero para eso deben de contar con los recursos necesarios, que hoy en día no tienen.

La escasa oferta laboral en Bolivia fomentó que alrededor del 80% de la población en edad laboral prefiera entrar a la economía informal, este fenómeno está afectando al desarrollo del país, dejando grandes huecos en la economía nacional.

Un punto muy importante es el tema de la economía del país. Con las políticas económicas implementadas por el Movimiento al Socialismo, Bolivia entró en una crisis que se ve reflejada hoy en día con las acciones que el gobierno implementa. Un ejemplo es el tema del manejo de los hidrocarburos, que con el paso del tiempo fueron mermándose, causando una disminución de nuestras reservas internacionales.

Llegado a este punto podemos deducir las razones que tiene el gobierno nacional para ocultar la realidad incómoda de Bolivia. El censo es una herramienta que permitirá conocer los niveles de migración en el país, estos datos serán comparados con los del 2012, de esta forma podremos realizar un análisis profundo y replantear la hoja de ruta de nuestra querida Bolivia.

Es inevitable que algunos municipios pierdan en este censo, pero debemos comprender que los municipios receptores no pueden seguir soportando el peso migratorio que tenemos hoy en día.

Es tiempo de que el presidente se ponga manos a la obra y deje de esconder la verdad a los bolivianos, porque todo lo que sucede tarde o temprano sale a luz, caso contrario pasará a la historia como el presidente que destruyó la economía boliviana y dejó una brecha social muy grande, además de dividir ideológicamente y causar enfrentamientos entre bolivianos.