Reforma a la justicia, un candado que no sirve

El discurso público está lleno de intentos de la política, la sociedad civil, e incluso organismos internacionales por impulsar la reforma judicial, las detenciones con tintes políticos de los últimos días y la a todas luces parcializada actuación de la policía, nos hacen una vez más poner el dedo en esa llaga sangrante. El presente artículo tratará de dar un aporte a este debate, lamentablemente no será un aporte esperanzador, pues el camino que debemos recorrer para tener “Justicia” es mucho más largo y difícil del que plantea el debate actual.

Soy crítico a la idea de que conseguiremos tener un país en el que impere la ”Justicia“ solo porque se dé dinero al Órgano Judicial y se establezcan otros medios de selección de jueces. Optar por esta solución es tanto como pensar que usando un candado, una puerta inexistente dará seguridad; solo porque tendremos recursos suficientes para comprar un candado y tendremos un buen método de selección del candado, no se subsana la ausencia de la puerta.

Para tener “Justicia” no basta solo con candados, ya se nos dijo que un buen candado era la actual Constitución y la elección por voto de los jueces. El país caminó ya ese sendero, y me temo que si volvemos a intentarlo, solo basta con imaginar el día siguiente de la posesión de un nuevo juez, elegido por un distinto método y con suficientes recursos económicos; qué hará ese juez probo cuando en ejercicio de su función y a punto de dictar sentencia, se dé cuenta que los poderosos desde sus ministerios tendrán un ejército de abogados para comenzar inagotables procesos penales en su contra, que otro ministro podrá ordenar a la Policía dejar pasar a cierto grupo de choque para que tomen su despacho, o que se organizarán marchas para que la justicia de una vez encierre a los golpistas; que aún si escapa de ese asedio, otro funcionario obsecuente de la Administración Aeroportuaria podrá pasar la información de que dicho juez se encuentra en el aeropuerto. Pues con las presiones y los días debo hacer notar que el juez en cuestión dará los mismos resultados de los poco probos jueces actuales, o renunciará para que entren interinatos mucho más convenientes al poder. Entonces, sin puerta, el candado no funciona.

Entonces, lamento poner en evidencia que no basta con elegir candados, necesitamos edificar toda una puerta hábilmente empotrada, reforzarla y luego de ello recién habrá que dedicarnos a buscar el imprescindible candado.

Esa puerta que necesitamos edificar, es la puerta que cierra y contiene a los políticos caudillistas, a los poderosos económicos, a los amigos de todos, a los tiranos, a los abusivos, esa puerta es la institucionalidad completa del Estado, no habrá “Justicia” mientras que la Fiscalía, la Policía y toda la administración pública deje de ser partidaria.

La política debe demostrarnos que desea construir la puerta y se ha dado cuenta que no es una opción el aprovecharse hasta de un gobierno transitorio para poner a sus “recomendados” en la Aduana o BoA, o que sus ministros puedan hacer negociados con gases lacrimógenos o Fondos Indígenas porque todos los funcionarios de su Ministerio son puestos por él o su partido y no conforme a una carrera del servicio público.

Propia de la revolución industrial, la lucha de clases, fundamento de la doctrina de los poderosos de la actualidad, es solo un mal contado y trasnochado reflejo de una de las grandes luchas de la humanidad, que no es otra que la lucha por limitar el poder de los que lo detentan, para que solo a través de esas limitaciones podamos ser libres para pensar, decir, hacer y ser, sin importar dónde, con cuánto y con qué color nacemos.

Si la tarea es tan alta como limitar el poder, creo que debemos dejar de perder el tiempo del debate público en buscar candados, que para el efecto llegan a ser solo ornamentales. A casi 3 años de que comiencen las primarias de la nueva elección, la sociedad civil y los partidos que se encuentran en el espectro democrático deben encontrar los acuerdos claros y transparentes para reformar radicalmente el Estado, edificando la puerta que cierre los autoritarismos. Estos acuerdos mínimos deben ser los que nos guíen a una primaria unificada del campo democrático y a un país que limitando a los poderosos nos ofrezca “Justicia”.

Es urgente que el país decida caminar hacia la Justicia.