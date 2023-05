Remisional

El padre Piotr Nawrot, musicólogo polaco, dice que en el siglo XVIII, mientras en Europa ya no se tocaba música con grandes grupos de intérpretes en las iglesias, pues la economía no daba, en las misiones de América Latina sí se lo hacía.

La prueba, sostiene el investigador, está no solamente en la cantidad de páginas de partituras que en Bolivia, más propiamente Chiquitos, se han preservado, sino en las condiciones que los nativos exponen aun hoy para interpretar música europea.

Tales condiciones permitirían imaginarse cómo es que los indígenas, teniendo lo propio como cultura musical, recibieron la música europea. Al menos, eso es lo que sostiene uno de los investigadores más constantes de esos archivos que, en Chiquitos, cuenta Nawrot, suman 5.500 páginas, a las que hay que sumar 7.200 guardadas en Moxos.

Tales existencias no sólo que han ido saliendo a la luz, o, mejor dicho, que han roto el silencio gracias a transcripciones y estrenos, sino que han motivado la creación de un festival en Santa Cruz, el que cada dos años concita el interés de artistas del mundo dedicados a la música barroca y renacentista. Un festival que desde su primera versión tuvo claro que había que incluir a los custodios de esa música como intérpretes: había que entregarles instrumentos, formarlos para que los toquen, educar voces para los coros, luego encargarles la construcción de violines, etc.

El resultado fue superando expectativas, al grado de que hoy, siempre según información del musicólogo polaco, en el conservatorio de Urubichá se forma casi el 10 por ciento de la población de la zona: hay 600 estudiantes. Se han formado orquestas, se ha becado a jóvenes o se los ha enviado a compartir escenarios en Europa; muchos de ellos son ahora profesores, directores, luthiers.

No hay que dejar de mencionar, en este largo preámbulo, cómo el festival de música ha ido repercutiendo en la vida de las poblaciones de Chiquitos: se ha abierto caminos asfaltados, hay negocios, hoteles, restaurantes, movimiento turístico, etc.

Plausible y, sin embargo, hay tal carga de misión evangelizadora –otra vez—en esa empresa de revivir partituras y de hacérselas tocar a los chicos guarayos “que no tienen tanta técnica, pero sí energía”, como dijo Nawrot, que inevitablemente me han asaltado pensamientos deprimentes, sobre todo luego de escuchar al Ensamble Uribichá, que estuvo en el teatro Doña Albina del Espacio Patiño hace como un mes, y que tocó tres obras barrocas chiquitanas, una de Purcell y dos de Vivaldi. Rígidos, tímidos, los músicos ejecutaron los movimientos correctamente, pero fue al final, cuando dieron vida a una chovena guaraya, que esa energía aludida por el musicólogo me alcanzó y me conmovió.

No sé qué alternativa de desarrollo tienen los niños y jóvenes de Chiquitos, fuera de la que les ofrece a muchos, por ahora, el conservatorio; pero la importancia de éste no se puede medir por cómo son capaces de reproducir una música que, será muy linda, pero, que es nomás de arqueología pura. Covers del siglo XVIII, para ponerle humor a este panorama triste.

Y, luego de escuchar a Nawrot decir que fue él quien armó el repertorio del concierto, es decir que no fueron los músicos dirigidos por Lisandro Oneri Oreyaai, me pregunto:

¿De qué serán capaces esos músicos lejos de las partituras de un tal Balbi o un Sammartini? ¿Se les estará formando en libertad para crear? ¿Se les estará motivando para componer lo propio? ¿Estarán en algún momento en posibilidad de sorprender al mundo proyectando su herencia -misional y autóctona- hacia un lenguaje contemporáneo? Si alguien no quiere tocar violín y prefiere una guitarra eléctrica, ¿será una oveja negra, un paria y tendrá que migrar?

Algo más: ¿No será que estos aprendices de músicos no son sino instrumentos, por no decir esclavos, condenados a reproducir esos miles de papeles misionales porque esto les da visibilidad y no sus propias aspiraciones musicales?