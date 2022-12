Renovación adulterada

Desde la salida de Evo y la subida de Arce a la presidencia nacional, el MAS empezó una lenta división que se concretó con la elección de la nueva directiva de la Cámara de Diputados. Ante la aparición de Jerges Mercado y los conflictos internos entre “renovadores” y evistas, los ánimos terminaron de caldearse y las fachadas de unidad se quebraron más allá de lo controlable. Pese a que ya existían personajes como Rolando Cuellar y Héctor Arce, caras visibles de uno u otro lado, esta vez la mayoría de los diputados fueron forzados a elegir un bando. La Asamblea, especialmente en la Cámara baja, quedó con los azules fragmentados y con la oposición victoriosa, recuperando espacios y con la viabilidad de plasmar democracia por primera vez en años. Esto no se dio de la misma manera en el Senado, donde, pese a presentarse una pugna entre la senadora paceña Virginia Velasco y el supuesto sucesor de Evo, Andrónico Rodríguez, los odios internos -que los hay- no se exacerbaron más allá de malestares puntuales.

En el ejecutivo, en detrimento de sus cuotas de poder, la tendencia evista nunca pudo impulsar la salida a los ministros de Justicia y de Gobierno, personas que “osaron” reclamarle sus irreverencias al jefe del partido. Esta divergencia, si se consolidan las estocadas renovadoras, terminará por debilitar al expresidente en enero, fecha donde se ratifica o renueva el gabinete ministerial. Esto nos llevará a subidas de tono cada vez más pronunciadas y a un escenario inédito entre las fuerzas políticas de cara a las elecciones venideras. Obviamente la facción de Morales siempre contará con movimientos sociales afines y grupos de choque ya preestablecidos, herramientas de presión que podrán inclinar la balanza a su favor en alguna emergencia; el Chapare, enriquecido hasta el absurdo en sus gestiones, inevitablemente seguirá siendo un bastión desde donde condicionará a cualquier gobierno que no dé visto bueno a sus caprichos. Está claro que, por muy cuestionado que esté el fraudulento personaje, los fanáticos y beneficiados durante todos estos años todavía podrán sacar tajada apoyándolo.

La ruptura “socialista”, si se ha de plasmar el paralelo del MNR histórico y el MNRI, es significativamente distinta. La escisión de Siles y Paz estuvo marcada por circunstancias de larga data y la apreciación democrática de unos y otros daba un margen de maniobra y amplitud electoral a la población. El país, sobre todo tras las lides del 2019, debe estar por encima de trucos e ingenuidades, mucho más teniendo a un ejecutivo de “renovadores” que está demostrando que, pese a respaldar a Arce y Choquehuanca por encima del fatídico Evo, sus prácticas son igual de insostenibles y cuestionables. La corrupción que está saliendo de cada ministerio es muestra evidente de que las diferencias fundamentales entre cada bandada masista no necesariamente radican en un tratamiento diferente de la justicia. También, y aun dando el beneficio de la duda, queda mucho que demostrar a los diferentes protagonistas del intento de cambio de cara del Legislativo. De momento, aún bajo la estela de sabrosas humillaciones para el exdictador, todavía debemos estar preparados para los desastres que nos tienen preparados todos los artífices del corrupto Proceso de Cambio. No nos olvidemos que, en los 14 años de Evo, más allá de una salida por salud, Arce Catacora nunca dejó de ser su fiel alfil económico. Que el actual presidente opte o no en el futuro por los colores rojos del PS-1, sigla del histórico Marcelo Quiroga Santa Cruz, no le quitará los tonos hasta ahora utilizados.

La oposición, la verdadera oposición democrática, tendrá la importante tarea de reestructurarse y plasmar liderazgos innovadores a la altura de las circunstancias. Comunidad Ciudadana y CREEMOS, para comenzar, tienen la interesante tarea de redireccionar el fuero parlamentario, madurando a sus cabecillas al margen de su rol legislador. Santa Cruz, habiendo obtenido una valiente y sacrificada victoria por el censo, debe superarse más allá de Rómulo Calvo y Camacho, líderes que no van más allá de la asonada. El resto de Bolivia debe sazonar sus propios procesos y trabajar candidatos que estén por encima de la corrupción azul; el resquebrajamiento del MAS no implica de ninguna manera que se deba mirar la coyuntura desde una cómoda palestra.

Aún si ya se va haciendo tarde para reclamar la unidad de la oposición, los circenses personajes que en ocasiones se plasman contrarios al oficialismo generan dudas importantes a la hora de plasmar un solo frente. La lógica de una fuerza compacta, una que desestabilice al partido en el poder, tiene que estar en función de crear algo interesante, con la capacidad de enfrentar los tiempos venideros y enamorar a los votantes. Un proyecto político colado con chicle o surgido de la desesperación electoral no servirá para enfrentarse a la desastrosa dinámica prebendalista y decadente implantada por los azules. Evo Morales, aun si este ya está absolutamente enajenado de la realidad, nunca dejará de reclamar el poder, buscando su beneficio por encima de la estabilidad nacional. De no armarse un sólido planteamiento, con ideas claras de lo que se hará, el MAS y sus nuevas versiones, igual de dañinas, seguirán carcomiendo el futuro de Bolivia.