Réplica a Gonzalo Mendieta

Estimado Gonzalo; primero quiero agradecerle por haber escrito bien mi apellido, es algo muy inusual. La l.l es un catalanismo, le llaman ela geminada.

Percibo que le inquieta también mi nacionalidad; soy con todo orgullo argentino, educado en una clase media acomodada en la ciudad de Buenos Aires.

Haber vivido 10 años en Bolivia me permite autonombrarme –también con todo orgullo- como el primer porteño colla; me agrada porque hallo en esa caracterización una rebelde reivindicación.

Antes viví 3 años en Venezuela por lo que con la última dosis de orgullo también me gusta sentirme alguito venezolano. El chulupi diría que soy un castro chavista, no cabría denunciarlo por su acostumbrada paranoia.

Cuando llegué a Bolivia en 2008 lo hice desde el Chaco paraguayo hacia Santa Cruz, faltaban pocos días para el referéndum autonómico, había mucha movilización y empecé a percibir nítidamente un entorno lleno de odio contra los collas, lo sentí inoculado. Pensaba qué tanto mal o qué amenaza representarán los collas para los cambas y ya portaba la misma mirada del mundo que me acompaña hasta hoy; veía en los medios de comunicación una enorme responsabilidad no sólo en no mediar dentro de esa atmósfera de odio, sino en promoverla sistemáticamente.

Sé que el racismo y la discriminación son inherentes al ser humano, no son patrimonio de un sector, de una nacionalidad o de una etnia, claro que hay colectivos que a lo largo de la historia se han dedicado a combatirlos y otros que los han promovido.

En mi perspectiva -y fuera de las contradicciones y miserias que caracterizan a toda obra humana- los gobiernos progresistas que conocimos en nuestra región durante este siglo han luchado contra estos flagelos y han pugnado por sociedades más igualitarias.

Gracias por sintonizar Coordenada Sur, creo hace muchos años que en la izquierda tenemos que aprender a generar contenidos más atractivos para la sociedad, la crítica me incluye por supuesto.

Y creo también estimado Gonzalo, que la derecha política y mediática tiene a nivel continental desafíos aún mayores, el primero y fundamental aprender a entender el concepto de democracia.

Habitamos un continente influenciado fuertemente por una potencia que ostenta una innegable hegemonía militar y cultural. Las elites gobernantes de esta potencia se sustentan y reproducen hace más de dos siglos bajo la creencia de que sus determinaciones están guiadas por un destino manifiesto que los coloca uno o varios peldaños por encima del resto de nosotros, los mortales. No es una valoración ideológica, está al alcance de cualquier lector.

Este principio resulta a todas luces supremacista, por ende más afecto al fascismo que a la democracia. Las últimas declaraciones de Ted Cruz y de John Bolton representan esos valores seniles y nos trasladan a escenarios decadentes y anticuados, pero peligrosamente vigentes por la ingente cantidad de recursos que destinan a hacer daño.

La democracia es justamente lo contrario a colaborar con quienes estamos de acuerdo y desestabilizar y financiar golpes de estado contra quienes no son de nuestro agrado al tiempo que los estigmatizamos como populistas, corruptos o comunistas.

Tengo una diferencia sustancial con quienes defienden los intereses de las clases dominantes desde sus trincheras mediáticas. Nunca me dediqué a inventarle hijos ilegítimos a Samuel, ni difundí falsamente que Oderbrecht le hubiera regalado un departamento a Tuto como soborno. Una cosa es destapar casos de corrupción, otra muy distinta es inventarlos para destruir la imagen de oponentes incómodos porque no logramos que nuestros candidatos se impongan en las elecciones.

Esta dinámica ha cargado de odio a buena parte de nuestros pueblos.

Te invito a reflexionar Gonzalo; no me parece ningún aporte que te refieras en tono burlesco a mi apellido ni a mi nacionalidad, ya es hora de dejar en el pasado ese chauvinismo tan pernicioso que tú mismo identificaste en tu columna.

No voy a pedirles ni a Página/7 ni a vos que se transformen en denunciantes de las tropelías de Washington pero sí que reflexionen acerca de la condescendencia hacia culturas y sistemas políticos basados en principios supremacistas.

Ya tuvimos suficiente odio, racismo y discriminación, es urgente evolucionar hacia el amor.