Réquiem para la autonomía y el cogobierno universitario

La universidad pública naufraga. Tal cual naufragó, va sin rumbo, meciéndose al ritmo de intereses individuales y corporativos. En su naufragio, se mantiene a flote aferrada a dos ideas ya obsoletas: la autonomía universitaria y el cogobierno paritario docente estudiantil. Aún cree que estos la llevarán a buen puerto. ¡Vaya ilusión!

La situación que enfrenta la universidad es compleja y de larga gestación. Hay captura por intereses gremiales, problemas de gobernanza (frágil institucionalidad y anomía), pobre eficiencia interna (baja titulación y alto abandono), ausencia de calidad y pertinencia, entre otros. Tampoco rinde cuentas a una sociedad que la financia con la friolera suma de dos puntos y medio de su PIB. Ningún otro país realiza semejante esfuerzo económico por su educación superior. Es un panorama desolador.

Ante esta situación, analistas externos hemos hecho varias sugerencias: mayor acreditación a nivel de carreras y facultades para mejorar la calidad, desarrollar mecanismos de competencia por los recursos públicos que hoy recibe en buena fe, modalidades de privatizar la demanda, mejores políticas públicas desde el Estado, entre otras. En fin, mecanismos que incentiven cambios en el comportamiento de los actores. Todo esto en un trasfondo en el cual el sistema universitario no toma el toro por las astas y, más bien, dora la píldora con medidas inocuas, como en su último y triste congreso en Potosí.

En general hay consenso en que es necesario cambiar para no seguir reproduciendo los actuales resultados. La pregunta es: ¿cómo?

No me atrevo a hablar sobre una reforma universitaria, por lo menos dentro de esta década. En este momento no hay quién le ponga el cascabel al gato. ¿Quién o cual sería el actor que las lleve a cabo? Una difícil encrucijada por enfrentar. Desde dentro de las universidades, las autoridades son elegidas y están secuestradas por el clientelismo: no les interesa. A través del “fortalecimiento de lo académico”, dicen. ¿Pero quién lo asume? Los estudiantes están de paso –bueno, por lo menos los que no son dirigentes-. ¿El ejército de docentes a tiempo parcial que le dedica su tiempo marginal? No creo. A ver si los titulares lo asumen, en alianza con algún actor externo. Otros plantean que el posgrado lidere el cambio, lo cual es pedir que el párpado mueva al gato.

Desde afuera, parece que a la sociedad no le interesa, o ha encontrado alternativas en las universidades privadas, que, salvo excepciones, dejan mucho que desear. La empresa privada, por su parte, ha creado sus propias universidades. Solo queda el Estado. Y ahí me quedo.

Mi hipótesis es que antes de cualquier acción en pos de reformar a la universidad pública, es necesario terminar de enterrar a la autonomía y el cogobierno. Así es. Comentarios públicos de actores al interior de la universidad me hace pensar que intuyen, perciben y hasta saben que la autonomía y el cogobierno docente estudiantil, como los conocemos, están moribundos.

Estos dos conceptos, válidos en su momento, han pasado de ser una romántica panacea, a una triste caja de Pandora para la universidad boliviana. Desde 1930, cuando se le otorga la autonomía, y desde la Revolución Nacional, cuando conquista el cogobierno, los vergonzosos resultados actuales demuestran que son héroes con pies de barro. La disonancia entre el ideal que representaban y la pestilente realidad que han generado, ha llevado a parte del estamento universitario a una pérdida de fe en la autonomía y el cogobierno. En la medida que no se acepte que este modelo está agonizando, no se lo podrá superar.

Ante esta “pérdida” la comunidad universitaria está procesando un duelo. Como tal, tiene que atravesar por las cinco etapas de su superación. Primero, la negación y la rabia (tal vez lidia con ellas ahora) y ojalá pronto transite a las de negociación, depresión y aceptación. Como sabemos, no son estadios lineales y se puede oscilar de uno a otro. Lo importante es que se alcance la aceptación y solo después puede haber progreso.

Regresando a la metáfora inicial, para llegar a tierra firme y sobreponerse, la universidad debe dejar ir a la autonomía y a la cogestión como formas de gestión y, si acaso, preservarlas como valores. Hoy son como flotadores que no la llevan a buen puerto. Se han convertido más bien en un dogal de hierro, que hunde a la universidad. Además, no los necesita. Lo que requiere es navegar ... por cuenta propia. Sí, realizar el trabajo y duro esfuerzo de mantenerse a flote y autopropulsarse a mejor destino. Es decir, sinceramente mirarse al espejo, dejarse de observar el ombligo y reformarse. Hay demasiado en juego para continuar financiando una universidad pública que naufraga por decisión propia.