Respuesta ante el adoctrinamiento en colegios: “la culpa es de la derecha”

No me considero de derecha ni de izquierda, sólo un periodista que consideró necesario escribir esta breve columna como respuesta a otra redactada por un funcionario público del Ministerio de Educación en la que se acusa a “la derecha” de querer manchar los logros en materia educativa conseguidos en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El funcionario, jefe de la Unidad de Transparencia en la mencionada cartera de Estado, se refería al contenido de un reportaje en el que se señala que el actual gobierno busca adoctrinar a los estudiantes a través de los textos escolares.

Con el ánimo de aclarar algunos sin sentidos de esa columna aquí apunto algunos argumentos.

No, el reportaje no es “una acusación de parte de la oposición política al Ministerio de Educación” ni “una arremetida de la derecha”, sino un reportaje periodístico que encontró elementos contundentes de adoctrinamiento político y de propaganda del MAS en los textos públicos de educación dirigidos a los colegiales; un trabajo de investigación en el que se buscó la contraparte, la cual no llegó.

El funcionario asegura que la derecha intenta manchar “uno de los logros más significativos que se ha alcanzado en los últimos años en las políticas educativas”: la entrega gratuita de estos textos, que están plagados de referencias positivas a la gestión del expresidente Evo Morales, al llamado proceso de cambio y al modelo económico impulsado por Luis Arce. Así pues, si desde el Gobierno se considera que este es uno de los logros más significativos para la educación boliviana, qué se puede esperar de la calidad educativa que, en general, está por los suelos (en 2021 se difundió un reporte de Unesco que colocaba a Bolivia en el puesto 13 de 16 países evaluados en calidad educativa en la región).

El mismo presidente Luis Arce dijo en septiembre del 2022: “Como docente universitario nos duele mucho recibir estudiantes que tienen deficiencias en matemáticas, en razonamiento lógico, inclusive en ortografía. Es que algo debemos estar haciendo mal, algo tenemos que ajustar para que nuestros estudiantes lleguen con los niveles que se requieren”.

Si estos problemas no pueden ser vistos dentro el mismo Ministerio de Educación, que tiene la obligación y la posibilidad de cambiar la actual situación, y donde sus jefes repiten, como adoctrinados, que la culpa es de la derecha, entonces hablamos de una administración de la educación que supera la lástima.

El funcionario público insiste en que la verdadera preocupación de “la derecha” no es la democracia o la educación, sino que se sepa “la verdad de lo ocurrido”, que según él es: “realizaron un golpe y masacraron gente humilde”. En realidad, estas afirmaciones demuestran justamente lo contrario: al Ministerio de Educación no le preocupa la educación (valga la redundancia), sino grabar en la mente de los estudiantes un discurso político y tergiversado que suprime, como por arte de magia, hechos históricos que no le convienen al partido para el que trabaja.

¿Acaso existió el Referéndum del 21F? ¿Acaso Evo Morales dijo que respetaría la decisión de la mayoría y cuando ésta no le convenía dijo que aún así se repostularía a la presidencia porque era su derecho humano? ¿Acaso se encontraron evidencias de que las elecciones del 2019 fueron manipuladas para favorecer a Morales en primera vuelta?

Afirman que sería irracional esperar que el gobierno de Luis Arce difunda la versión de la derecha. Lo irracional es esgrimir medias verdades, ocultar hechos, utilizar recursos públicos, medios del Estado, y la educación en sí para tratar de lavar la imagen del líder del MAS.