Riqueza y distribución de ingresos

La economía plantea dos grandes preguntas: 1) ¿Cómo generar riqueza? 2) ¿Cómo distribuirla? Por la gran cantidad de evidencia empírica que se dispone, la forma más eficiente y justa de distribuir ingresos es a partir de las remuneraciones al trabajo. ¿De quiénes? Obviamente de los que participan en la creación de riqueza.

Esta simple reflexión lleva a una conclusión importante: para que haya distribución de ingresos, la población tiene que estar involucrada en una actividad laboral. Como solo unos pocos pueden estar involucrados en la explotación de minas o de pozos de hidrocarburos, esta conclusión excluye del proceso de distribución a las actividades de enclave, en particular a la minería y a los hidrocarburos y, sugiere, en contraste, un modelo económico de base ancha, es decir, con múltiples actividades económicas que generen riqueza y empleo.

La creación de riqueza con base en la explotación de recursos naturales no renovables es y ha sido desde siempre un tema de preocupación en Bolivia. Por una parte, preocupa que se acaben “algún día”. Pero hay quienes sostienen que con nuevas inversiones se puede recuperar la producción, pero no existe evidencia de que, sobre un periodo suficientemente largo, los ingresos que produce son mayores a los gastos. Por otra parte, se menciona que dos fenómenos aleatorios afectan a esta actividad: las fluctuaciones de precios y el descubrimiento (y pérdida) de reservas. Ambos inciden negativamente en la economía provocando importantes episodios de inestabilidad.

Desde los años cincuenta, bajo el paraguas de la Revolución Nacional y la influencia de la CEPAL, se buscó conciliar el modelo de desarrollo de base amplia con el de explotación de recursos naturales no renovables otorgando a este último la función de financiador de las actividades del primero (El MAS habla de “volcar los excedentes de los sectores excedentarios hacia los que no lo son”). Planteamientos similares se hicieron en muchos otros países de América Latina. El principio y la intención fueron correctos, pero no se logró ejecutar con éxito dichas transferencias, dejando a los países en situación de cuasi monoproductores en declive.

El leitmotiv de la Revolución del 52 fue “el diversificar la economía” con base en la riqueza minera. Con ese propósito, se crearon muchas importantes industrias (PIL, cementos, aceite, azúcar, etc.) bajo la dirección de la Corporación Boliviana de Fomento. Se esperó que algunas de ellas incidieran en la actividad agropecuaria, lo que ocurrió de alguna manera. Ese modelo tuvo muchas virtudes, pero no pudo involucrar a grandes contingentes de trabajadores, por lo que no llegó a incluirlos en la creación de riqueza ni en su distribución. El proyecto del MAS, por su parte, se quedó en una mera intención por la falta de un plan industrial.

¿Qué es lo que falló? Esa es la gran pregunta. Posiblemente hay más de una respuesta. En primer lugar, habría que intentar hacer una estimación, sobre unos 50 años por lo menos, de los beneficios netos obtenidos por las actividades extractivas, posiblemente son mucho menores que lo que muchos imaginan. En segundo lugar, queda a mencionar que Bolivia no tiene la costumbre de realizar previsiones para hacer frente a los efectos de los fenómenos aleatorios que afectan a estas actividades. Finalmente, cabe poner énfasis en el olvido de los planes o proyectos que llevarían a una economía de base ancha.

Una economía de base ancha tiene dos características. La primera es la creación de riqueza o valor agregado con base en el trabajo y la segunda es que involucra a importantes cantidades de trabajadores. A estas dos características, se podría añadir una tercera: la diversificación de la producción de bienes y servicios.

La creación de miles de pequeños establecimientos industriales y agrícolas es intrínseca a una economía de base ancha. Los trabajadores que actualmente pertenecen al sector informal constituyen el potencial para realizar un plan que lleve a este tipo de economía.

Para terminar: levante la mirada y observe los objetos que se encuentran alrededor suyo. Constatará que la mayor parte de ellos pueden ser producidos en Bolivia con la mano de obra disponible.