Rompiendo y recomponiendo el silencio presidencial

La entrevista realizada al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, el martes 11 en Cadena A, no debiera ser un hecho novedoso, pero lo es porque el presidente acude poco a los medios, prefiriendo transferir su visibilidad a spots propagandísticos y a sus discursos en entregas de obras o en actos oficiales. Con la entrevista el presidente no solo rompe su silencio mediático, sino que pone en agenda la versión oficial sobre los distintos temas que hacen a una coyuntura compleja con diversificación de conflictos, tensionamiento de posturas políticas y avivamiento de la expectativa ciudadana.

Por su trascendencia, este hecho debiera haber desencadenado su tratamiento preferencial en los medios de comunicación con una estrategia gubernamental para su posicionamiento y sostenimiento. Vamos a desentrañar este proceso analizando las portadas de los periódicos nacionales en los días posteriores a la entrevista. Dice Osvaldo Sunkel que la portada es el espacio que permite exhibir las características formales y de contenido, o la identidad de un medio, seleccionando los hechos más destacados y su presentación con titulares, textos, imágenes, citas, subtítulos y ventanas o recuadros, cuidando la ubicación, extensión, color y tipo de letras de las notas.

En el análisis de las repercusiones el miércoles 12 de abril, día siguiente a la entrevista, de 27 periódicos consultados encontramos que apenas 9 le dedicaron espacio en sus portadas. Solamente un periódico (El Pueblo) ocupa portada completa. Tres, además de titulares, incluyen subtítulos o recuadros, ninguno incluye imágenes (El Deber, El Potosí y Página Siete). Cuatro periódicos incluyen titular acompañado con fotografía (La Patria, Opinión, Compañera, Jornada 7). Uno (La Razón), presenta sólo titular, sin fotografías ni refuerzos.

En cuanto a la ubicación, además de El Pueblo que le da posición exclusiva, 4 periódicos ubican las notas en la parte superior central, destacando la entrevista: El Potosí, Página Siete, La Patria, La Razón. Los otros periódicos ocupan espacios reducidos, en la parte superior izquierda (Jornada 7), en la parte superior derecha (Opinión, Compañera), en la esquina inferior izquierda (El Deber).

Los temas económicos dominan los titulares, solamente El Deber elige como tema la renovación de los liderazgos. En los titulares se destacan afirmaciones del presidente, sin alteraciones ni recursos de polarización: no se afectarán las subvenciones, no habrá devaluación, la caída de reservas y escasez de dólar son transitorias por la incidencia de factores externos. El periódico El Pueblo hace un tratamiento integral de los diferentes temas tratados por el presidente, entre otros la garantía de la libertad de expresión, la estabilidad económica, la viabilidad del modelo, la función transformadora de la educación, el protagonismo de los movimientos sociales y la renovación de liderazgos. En general, las fotografías destacan la imagen del presidente y todas operan como complemento de las notas.

El día jueves 13 solamente 5 periódicos hicieron sostenimiento de los temas derivados de la entrevista. El Pueblo destaca la certidumbre sobre el crecimiento de la economía, polemizando Página Siete menciona que analistas y empresarios afirman que la economía no está bien, La Razón con un recuadro superior izquierdo y fotografía del rostro del presidente menciona que uno debe saber cuándo “colgar los cachos”, El Periódico tiene un pequeño recuadro sobre la garantía de continuidad de la subvención de hidrocarburos, y Los Tiempos tiene un titular centrado en la parte superior mencionando que no habrá devaluaciones ni gasolinazo y expresa preocupación por los plazos de los proyectos. El día viernes 14, la entrevista prácticamente sale de las agendas, y sólo Compañera, con un recuadro inferior derecho, muestra al ex presidente Evo Morales, afirmando que “nunca hay que colgar los cachos”.

En el contexto político la entrevista tiene el valor de proporcionar argumentos oficiales para el debate sobre la diversidad de temas que ocupan la coyuntura, tendiendo a brindar seguridades y superar el ambiente de especulación sobre una posible devaluación, o el posible levantamiento de la subvención a los hidrocarburos, o la afectación de la libertad de expresión, o la (in)viabilidad del modelo.

En estrategia política se sabe que la coyuntura y los temas que la definen no se abordan con una sola exposición, por lo que, para su posicionamiento, se requiere sostenimiento e incorporación al debate público. Para este propósito, siguiendo su tradición comunicativa, el gobierno ha optado por spots televisivos que reproducen partes de la entrevista. Valga decir que en las estrategias de comunicación política contemporánea los enfoques superan la lógica del marketing político 1.0 centrada en el posicionamiento del producto, marca, imagen o promesa vía publicidad y propaganda, así como superan la lógica del marketing político 2.0 que ensalza las emociones. Ahora, el marketing político 3.0 y el emergente 4.0 trabajan valores con sentipensamientos promoviendo empatías, generando debate argumentado y animando elaboraciones temáticas propias de los prosumidores.

Con las portadas, los periódicos se encargan de realzar, profundizar, relativizar o ignorar un tema. En este caso es evidente que relativizaron la entrevista, tanto por el minoritario número que le dedica sus portadas, así como porque la entrevista sale muy pronto de sus agendas, aunque reproducen sin alteraciones los contenidos. Con la entrevista el presidente rompió el silencio, poniendo la palabra oficial en agenda, pero su débil sostenimiento y el cauteloso involucramiento de la prensa se encargan de reponerlo.