El tema de la salud mental materna es poco conocido, conlleva muchísimos cambios. Se imagina el embarazo como una burbuja mágica que convierte a una mujer en una súper mujer, cuando en realidad esos cambios generan estrés por no saber “qué cosas son normales” ¿si vomito llegan nutrientes a mi bebé?, mi barriga se pone dura, ¿es normal? Con el parto aparecen otras ¿natural o cesárea?

En la atención psicológica se evidencia que el trato del personal de salud repercute a nivel emocional. También impacta psicológicamente si existe apego temprano o no.

Existe el baby blues como alteración psicológica del ánimo por cambios hormonales, aparece entre el segundo y cuarto día luego del parto y dura unas cuatro semanas; los síntomas son llanto, irritabilidad, insomnio, ansiedad y tristeza. Si persisten puede resultar en depresión postparto. Frases como: “No estés triste, tu bebé está sano ¿acaso no lo quieres?”, se constata en la atención psicológica que no aportan.

Es vital visibilizar la salud mental materna como tema de salud pública para hacer prevención primaria. Se debe contar con profesionales especializados en centros de salud relacionados con la maternidad y programas de acompañamiento antes, durante y después de la concepción. Así, las que desean ser madres o están gestando contarán con herramientas para una maternidad más armónica, ya que esta es una metamorfosis de culpas, angustias, risas, inocencia, contemplación y aprendizaje. La sociedad debe educarse para acompañar con empatía y tolerancia.

Mamá, a ti que cargaste con situaciones desbordantes o trataste de reconocerte en el espejo con culpas por la pausa en tu vida laboral o regresar a trabajar por no alcanzar el dinero en casa, con angustia por tu bebé enfermo, sin dormir pensando que no era necesario gritar por el florero roto o buscando opciones para sentirte “útil” ... Quiero que sepas que lo estás haciendo bien, muchas hemos pasado por lo mismo. Pero, así como te preocupas por tu familia, te pido te detengas y pienses en ti; sostener, contener y responder a las necesidades de los hijos es importante; recuerda que para que ellos estén bien, tú debes estar bien; para cuidar de ellos cuida de ti. Mereces un abrazo, poder dormir y un espacio, como mamá sé humana, demasiado humana y no dudes en pedir ayuda; rompe el modelo de supermamá que nos venden y haz tu maternidad respetuosa un día a la vez.