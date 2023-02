Tengo muchas ganas de conocer Santa Cruz de la Sierra, en febrero del 2020, apenas antes de que empezara la pandemia, estuve a punto de hacerlo, estaba a menos de 15 km de distancia, pero no lo logré, me he prometido hacerlo en un futuro próximo.

Me refiero por supuesto a la Santa Cruz de la Sierra original, a la de Extremadura, en la provincia de Cáceres, ubicada a menos de 15 km de Trujillo, la ciudad natal de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, fundador de Lima, y padre de la nieta más famosa de Huayna Capac. Santa Cruz de la Sierra es un pueblito, o un villorrio que entonces y ahora tenía y tiene alrededor de 400 habitantes, allí nació Ñuflo de Chávez, que cuando fundó una ciudad en los llanos tropicales de la hoy Bolivia, decidió darle el nombre de ese pueblito aunque muchos km a la redonda, no hubiera ninguna sierra.

La semana pasada, doña María Galindo, que padece de un narcisismo irreversible, estaba necesitando polémica, y se puso a criticar el escudo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y lanzó la novedad de que era un símbolo “colonial”. ¿Quería un premio por la gran novedad que se despachó? Si bien hay una discusión en cuanto a utilizar la palabra “colonia” respecto al período en que esta parte del mundo fue parte del gran imperio español, en realidad, por lo menos coloquialmente el uso de ese término es común y por lo tanto válido, y aclaremos, no es ni puede ser bajo ningún punto de vista peyorativo.

En el período virreinal, las ciudades fueron españolas, y el campo fue indígena, un sistema dual, que estaría acorde con las propuestas más “modernas” respecto a la plurinacionalidad, que eran en ese momento, no ideales, pero posibles.

Si señores, la urdimbre nacional, y no sólo de Santa Cruz, incluye un genuino pasado español, del que sólo a partir de una terrible ignorancia, una bipolaridad extrema, o una muy canalla forma de hacer política se puede renegar.

El siglo XVI fue un siglo de grandes cambios para esta parte del mundo, se introdujo la escritura, y por ende la ley escrita, y hasta un sistema de derechos de los vasallos que antes no era conocido, se introdujo el hierro y todo lo que eso podía aportar en facilitar la agricultura, se introdujo la rueda y los animales de tiro, y mejores bestias de carga que ayudaron al comercio y alivianaron en sufrimiento a los más desposeídos, encima se introdujo el dinero, que también facilitó el comercio y lo hizo más justo. Y nadie niega el lado oscuro de ese período.

Los exabruptos de la doña de marras, estoy seguro que entrarán en algún capítulo de la psicología, pero en este caso pueden ayudar a lograr un encuentro entre las dos Santa Cruces, la de menos de 400 habitantes en Extremadura, y la de casi 2 millones de habitantes en el Nuevo Mundo. Hermanar a ambos municipios, debería ser el primer paso.

No deja de parecerme muy especial, casi muy tierno, que el fundador de la Santa Cruz boliviana, escogiera el nombre del pequeño pueblo que lo vio nacer, y no el de una gran ciudad, o que se hubiera atenido al santoral, como sucedió con la fundación de la mayoría de las ciudades.

Como “la diabla no sabe para quien trabaja” (seamos inclusivos), es posible que Maria G. haya puesto su granito de arena para iniciar una nueva y buena relación entre la ciudad del Piraí, y la de las pequeñas serranías de Extremadura, cercanas al Portugal, y para que se arme un debate serio, respetuoso, y fructífero respecto a la herencia española de la Bolivia actual.