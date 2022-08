Santa Cruz tendrá su “revolución francesa”

“La insurrección es hija del pronunciamiento”, decía el ilustre historiador Gabriel René Moreno y no estaba equivocado, el gobierno central en los últimos 20 años no ha logrado satisfacer las exigencias de toda esta región, no ha podido vencer la constante resistencia apasionada de estos hermanos bolivianos que luchan por una Bolivia con hambre de autonomía y libertad.

Con la postergación del censo para 2024, hoy el gobierno es el mejor ejemplo de insensatez política, el presidente Arce Catacora está rodeado de aduladores y cobardes que no se atreven a decirle la más mínima verdad, están haciendo un mal cálculo político al querer utilizar el censo como plataforma electoral para las próximas elecciones presidenciales de 2025. El objetivo político está más que claro: conservar el poder como sea.

El pueblo cruceño y el resto del país tienen el presentimiento de que demasiadas cosas van mal en el gobierno. Este gobierno, con su lógica centralista, fracasó lamentablemente en su lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la corrupción sistémica en la gestión pública, los resultados de su accionar se hacen esperar demasiado y durante largo tiempo, eso se llama centralismo asfixiante. La Ley de autonomías es un fracaso, ahí pueden ver los resultados.

La Bolivia Plurinacional es un experimento de fracasos, reveses y derrotas en todos los aspectos de la vida nacional y cada año se pondrá peor.

El prestigio del Gobierno, la popularidad del presidente, se van desmoronando con clara evidencia en todas partes; aunque revistas políticas lo cataloguen como el mejor posicionado en el gusto de la gente, la opinión publica en Santa Cruz es contraria al partido en función de gobierno. Nada puede justificar de un modo suficiente el hecho de que el Gobierno Central se gaste todo el presupuesto del Estado simplemente para sostener el gasto desenfrenado de la alta clase dirigente del MAS y su insaciable apetito de poder.

Al pueblo cruceño y al resto del país le parece irritante e injusto que sus impuestos, porque hoy en día la locomotora económica del país es Santa Cruz, y que los ingresos del TGN estén destinados a salarios y sueldos de los órganos del Estado, del Ejército y la Policía Boliviana. Todo lo paga el pueblo, mientras que los dirigentes políticos del MAS gozan de privilegios y prebendas, ese es el Estado Plurinacional que estamos creando, sinónimo de burocracia y corrupción.

La corrupción y una mala administración económica del país constituyen el problema más grave de este gobierno, problema que nunca sabrá resolver y que acabará por precipitar su caída.

El despilfarro de nuestras reservas internacionales netas, la vacilante política exterior y una serie de fracasos económicos condenarán a este pueblo a una penuria económica permanente.

El prestigio del Estado Plurinacional está gravemente quebrantado. Señor presidente Arce Catacora, el Estado no existe para servicio de usted y su partido dividido, sino para el beneficio de los ciudadanos bolivianos y el deber primordial del Estado y la sociedad es ofrecer al individuo la libertad de conciencia, de opinión y de expresión, no se atreva a vulnerar estas garantías constitucionales.

Santa Cruz y el resto del país escuchen, el Estado plurinacional es una monarquía disfrazada de democracia, la división de poderes u órganos en nuestra constitución es el principio fundamental de la democracia, como no existe una clara división y coordinación de órganos y poderes, no hay democracia. Este poder, este instrumento político, perjudica e irrita a todos los bolivianos, provoca que la nación entera suspire por un cambio político.

Al primer embate fuerte que recibe el ídolo, el ídolo cae y se hace añicos, el ex presidente Morales puede dar testimonio del amor desenfrenado del pueblo por su libertad. El MAS en estos casi dos años de gobierno arcista en el poder ha demostrado que es la arrogancia del poder, no han comprendido la lección de noviembre de 2019 y vuelven a caer en los mismos errores del pasado.

La persecución política será más dura que nunca, el Presidente vulnera la justicia en el seno mismo de su propia nación, como lo hacía el jefe de su partido.

Lo que sucede en Bolivia es un signo de evidente de degeneración política, lo que sucede en este país es algo catastrófico porque no existe una estricta y bien equilibrada división de poderes u órganos del Estado. El MAS abusivamente quiere imponer a su Defensor del Pueblo y a su Contralor General del Estado, sin respetar la voluntad popular y las competencias de la Asamblea Plurinacional.

Santa Cruz desea recuperar la calma y el reposo, Santa Cruz está cansada de los trastornos políticos, pero que no muevan el avispero, porque la reacción del pueblo será peor que en noviembre del 2019.

La situación del país está infinitamente peor que el estado de salud de la COVID-19 en Bolivia. La corrupción sigue inmutable, sólo cambió, el corruptor volvió repotenciado. Por ello es que digo que Santa Cruz tendrá su “revolución francesa” pronto, muy pronto. Aquí la respuesta: El MAS es símbolo de opresión y arbitrariedad, es la antítesis de las libertades ciudadanas, por tanto, defender la libertad política y económica, contra el absolutismo del MAS es un deber tanto moral, como patriótico. Al menos eso diría don Gabriel René Moreno.