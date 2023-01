Santa Cruz y Bolivia, una relación que expiró

“Le duela a quien le duela, yo respeto al que respeta” dijo Maritza Soliz en su poema No es por odio, es por amor. El cual recomiendo que todo cruceño lo escuche, pueden encontrarlo en las redes sociales.

Esta frase es clara y contundente, ¿tenemos los cruceños que respetar al Estado central frente al abuso y la persecución? Piensen la respuesta por unos momentos. Personalmente creo que no, porque lo sucedido estos días con el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho y todos los actos violentos enmarcados en un claro terrorismo de Estado son una afrenta al ser cruceño, a esta tierra y su gente que tanto aporta al país.

No es casualidad que este fenómeno de rechazo al centralismo se da porque este mismo no ha cumplido con el respeto al Estado de derecho, ha destruido lo poco o nada de la democracia que quedaba. Es esa ruptura del orden constitucional causado por el MAS, que legitima en parte (porque motivos hay varios) nuestro derecho como cruceños de asumirnos libres y ejercer nuestra autodeterminación. ¿O vamos a seguir conviviendo con el padre abusivo? Por supuesto que no.

Paula Peña, Directora del Museo de Historia y Archivo Histórico de la UAGRM en su momento comentó lo siguiente: “Sin el Estado, a pesar del Estado, contra del Estado y, en escasas ocasiones, con el Estado, la sociedad cruceña ha construido su presente y planifica su futuro. Mirar más allá de la espesura verde del monte en el que surgió en 1561, ha sido la capacidad que desarrolló a lo largo de los siglos, que se ha concretado en su emprendedurismo y en su apuesta al futuro”.

Esta situación, en la que nuevamente Santa Cruz se ha visto violentada y ultrajada por el Estado no es una cuestión de este siglo, al contrario, es un hecho histórico. Todas estas afrentas que se han mantenido en la conciencia social y transmitidas a lo largo de las décadas se han reflejado en un montón de literatura que dan paso al actual sentir del cruceño. Un sentir que se traduce contundentemente en los resultados de la encuesta de Captura Consulting para Asuntos Centrales, más del 70% de cruceños cree que es necesario tener un nuevo relacionamiento con el Estado. Sea federalismo, independencia, profundización de las autonomías, entre las opciones más destacadas.

Debatir cada una de las opciones desde todos los sectores será esencial para ver cuál será el camino por seguir. Será deber de cada uno de nosotros aportar ideas, comunicar y difundir las mismas para que todos seamos participes de esta importante decisión.

A grandes males, grandes remedios y los cruceños somos más que las duras circunstancias. Construyamos en unidad, de la mano de nuestra institucionalidad, del empresariado y de la sociedad civil. Ese trabajo transparente, colaborativo, pacífico y transversal es de las más humildes herramientas que tenemos, muy subestimada por el gobierno, pero sin duda la más poderosa para la cruceñidad. Por eso no ganamos nada sacrificando nuestra actividad económica, al contrario, perdemos capacidad de lucha si lo hacemos.