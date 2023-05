Se compran dientes de oro, topos, anillos de boda...

Finalmente, el Senado aprobó la “Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”, una norma cuyo título busca ocultar su objetivo principal que, en realidad, es la venta del oro. Los maestros del sofisma político oficialista presentaron esta meta coquetamente maquillada como “efectuar operaciones financieras con las reservas internacionales en oro en los mercados internacionales”. Es la vieja estrategia del: No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo el cuarto poder, que poder llegar al cuarto. No es lo mismo vender el oro, que efectuar operaciones financieras con el metal precioso. No es lo mismo ser masista evista, que arcista masista, pero votan igual.

La Ley del oro es corta, 7 de sus 9 artículos hablan de la compra de oro del mercado interno. Sólo 2 de la venta. En el primer caso se habla de: ámbito de aplicación, mercado, precio, condiciones de compra, servicios de compra, refinación del oro, y una joya de la hermandad populista. Artículo 8. Las ventas de oro en el mercado interno - por parte de los cooperativistas mineros, que son la mayoría de los productores - estarán exentas del impuesto a las transacciones (IT) y tendrán tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el segundo caso, la venta de oro, fieles a la Ley de Solíz, hazte al zoncito y serás feliz, el gobierno colocó el artículo salvador, el 9, bien tapadito y encriptado en un “economes” financiero, la jerga de la tribu de los tecnócratas. A la letra dice: “El Banco Central de Bolivia realizará operaciones en los mercados internacionales con las Reservas de Oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlos en divisas, a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las Reservas Internacionales”. Vulgo vender el oro o según la nueva alquimia del proceso de cambio: “transformar y convertir el oro en divisas”.

Con esta nueva Ley, desde el árbol del poder se ha insistido que no sólo se “transformará el oro en divisas” sino también habrá una reposición mágica del oro. El BCB espera comprar entre 5 y 10 toneladas del metal precioso por año y que esto se repondrán las reservas internacionales en $us 500 millones aproximadamente por año. O sea, por este camino tomará 30 años volver al nivel de las reservas internacionales del 2014, cuando eran $us 15.000 millones. Estamos saliendo adelante.

Supongamos que, en un acto magnánimo, los cooperativistas mineros deciden venderle oro al BCB, no se olviden que de esta manera se podrá saber cuánto producen, dónde producen y quiénes son. A muchos los obligará a salir de la informalidad. Este es el lado positivo de la Ley. Veremos si los nuevos Barones del oro muerden el anzuelo. La venta es voluntaria.

Un día de invierno lluvioso, los cooperativistas mineros y sus socios peruanos y chinos le entregarán sus pepitas al BCB, que les pagará en Bs. Estos - contentos de haber hecho una muy buena transacción porque les pagaron precios internacionales por el metal precioso en Bolivia, y chochos porque se ahorraron costos de transporte y se saltaron a las comercializadoras externas- saldrán a la calle con sus Bs. Unos se servirán un delicioso thimpu con perejil virgen y unas chelitas y otros irán a la Chifa Los Manjares de Mao a cascarle pollo agridulce. Ambos, en un primer momento, realizarán sus gastos en moneda local, pero después se irán a las casas de cambio o hacer fila al BCB para comprar dólares, primero, para adquirir insumos importados, como el mercurio, y ciertamente, para guardar su riqueza en los verdes del imperio. Los chinos, peruanos y colombianos que participan del negocio, también querrán dólares para sacar su platita afuera. Resultado de la operación. Entra oro a las RI, pero acto seguido salen dólares. El nivel de las RI totales cambiará muy poco.

¿Ahora bien, con las operaciones financieras de “transformar oro en divisas” se acabaron los problemas de la economía boliviana? No, waway. Da para el chairo de unos meses. En principio se dispondrá de algo como $us 1.300 millones, que es la mitad del total de las RI en lingotes. Veamos algunos datos. La economía boliviana necesita algo como $us 1.000 millones por mes para importar, que en teoría debían financiarse con otros $us 1.000 millones que viene de las exportaciones. Además, se requieren otros $us 1.000 millones para pagar el servicio de la deuda externa.

En un contexto de “raspación de olla”, las divisas por la venta del oro será cómo colocar sangre a un Zombi. Durarán unos meses, pero serán insuficientes.

Así que no extrañe que, de aquí algún tiempo, el próximo paso para recomponer las RI será que el Gobierno compre dientes de oro (por incisivos se paga mejor), aros de divorcios no tóxicos, anillos de graduación de colegio privado, esclavas de hombres galanes, piercings de ombligo virgen, topos del Gran Poder, sillas del siglo XVI con pan de oro, cadenas de amor eterno, medallas presidenciales encontradas en latrocinios, monedas y otros. Así que esté preparando sus muelas para venderlas.