Sentimientos de un ciudadano espantado

Una vez más he comprobado aquello de que la vida da vueltas y no hay que escupir al cielo. Quién, que me conoce, hubiera creído –incluido yo mismo- que ya jubilado expresaría un reconocimiento por una actuación política a dirigentes como Jorge Tuto Quiroga o Manfred Reyes Villa que, junto otros que tienen postulados más afines a los míos, sufren el acoso del MAS.

No es un acoso cualquiera. Es un acoso cínico y destructor. Además, es por acciones que han beneficiado o benefician a la gente. Y ese acoso es concretado por funcionarios públicos, como son fiscales y jueces que, parafraseando a Augusto Céspedes, han puesto en manos del gobierno y los dirigentes del MAS toda su incapacidad.

Tampoco hubiera creído que en el país se podría volver a observar los niveles de degradación moral que ostenta una buena parte de las autoridades de gobierno y dirigentes del oficialismo, así como de sus cortes de áulicos autodenominados intelectuales. Creía que en el tiempo de la dictadura del exgeneral Luis García Meza Tejada y el excoronel Luis Arce Gómez habíamos tocado fondo y que sería poco menos que imposible que podría presentarse una situación similar incluyendo personal paramilitar y parapolicial tratando a sus miembros como héroes ciudadanos... pero sí, se ha presentado y, para peor, se lo ha hecho mediante el voto.

No me imaginaba este sentimiento de impotencia y angustia que provoca que la palabra no valga nada. Que los mandamases de turno puedan decir cualquier mentira sin que se les mueva un pelo, y que haya gente que les crea o haga creer que les cree para preservar su pellejo, y, a su vez, emule su actuación.

Ni la indignación que provoca el descaro con el que los funcionarios afines que rotan en el aparato estatal se benefician ilegalmente. No es que antes no pasaba lo mismo, pero en casos extremos se llegaba a conseguir que apareciera alguna sanción. Ahora, puede tratarse de millones de dólares apropiados irregularmente, como de baratijas como las que produce establecer sobreprecio en el subsidio de lactancia materna y que no se les mueva un pelo para ampliar esta forma de actuar, pese a demostrarse que es más eficiente entregar este subsidio a la propia población beneficiaria en dinero contante y sonante.

En fin, nunca hubiera creído que estos sentimientos de frustración, impotencia e indignación me invadirían y, a momentos, llegarían a espantarme, entendiendo “espantar” en su doble acepción: “1. tr. Causar espanto, dar susto, infundir miedo. U. t. c. intr. y c. prnl.2. tr. ojear (‖ahuyentar a personas o animales)”.

Y temo, lamentablemente, que estos sentimientos y miedos se van extendiendo, lo que podría conducir a una situación de parálisis y optar por el dejar hacer y dejar pasar o más bien, a buscar respuestas extremas al estado de cosas vigente.