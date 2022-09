Septiembre, mes afroboliviano, mes boliviano

La primera vez que vi a un altísimo, delgado y guapo chico afroboliviano fue cuando tenía seis años. Era el guaripolero de uno de los colegios de varones más emblemáticos de la ciudad. Controlaba el bastón de mando con tanta elegancia y firmeza que llamaba la atención de todos. Pero su agilidad no era todo lo que llamaba la atención, sino el color de su piel. En una ciudad pequeña, como muchas en ese tiempo, en que la diversidad se mantenía alejada del radio urbano, ver a un afroboliviano llevaba a las acciones más ridículas. Recuerdo, todavía con extrañez, despertar de mi embeleso por el guaripolero con un pellizco y una frase que no quiero repetir, pero que mucha gente decía al ver a una persona afrodescendiente.

Con el tiempo vi raras y desatinadas manifestaciones de representación de la comunidad afro, como el baile del tundiqui, en el que los danzantes se tiznaban la cara. No eran representaciones ingenuas o creativas, sino insensibles e ignorantes. En muchas entradas folklóricas y religiosas que fueron proliferando con el tiempo, e incluso en la magnífica entrada del carnaval de Oruro de hace décadas, se podía observar caras pintadas, movimientos exagerados y contorsiones llamativas en el baile de tundiquis y caporales. Imagino que para quienes bailaban, la danza no representaba el dolor de la diáspora, el desarraigo y la lejanía del origen, sino el exotismo con el que imaginamos África. Estas representaciones afortunadamente se han reducido. Sin embargo, a pesar de que hoy se prohíbe todo acto de discriminación y racismo, todavía se puede ver que la población afroboliviana es equivocadamente representada. Su presencia y contribución es también limitada, por muchos, a una contribución folklórica.

Esta población no sólo es equivocadamente representada, sino que la igualdad y el respeto que enfatiza la Constitución Política del Estado Boliviano todavía no es observada y practicada por todos. De la misma forma, aún nos falta ver gozar al pueblo afro de los derechos reflejados en el artículo 32 de nuestra Constitución: “El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Las comunidades de la diáspora africana en Latinoamérica son comunidades vulnerables. A pesar de tener derecho a la igualdad (en teoría), no gozan de oportunidades, ni de políticas, ni de prácticas diarias que aseguren su alcance a estos derechos. Esta vulnerabilidad puede ser observada en su acceso laboral a posiciones diversas y a su desplazamiento y migración para lograr más oportunidades.

En otros países, la violencia histórica ejercida hacia esta población es observada en el mismo sistema educativo (el currículum no refleja su contribución real en la construcción de las naciones), en la criminalización de sus jóvenes, en el silenciamiento y/o ausencia en espacios políticos, en la falta de reconocimiento de su identidad y en la desatención de las áreas en las que viven. Esto es comprobable en varios informes, entre ellos los de la CEPAL, de la UNESCO y la ONU, que declaró la década del 2015-2024 como Decenio Internacional de los Afrodescendientes.

Ante la urgencia por atender a esta población, algunos países han iniciado proyectos y programas para solucionar problemas comunes de la diáspora. De la misma forma, las comunidades de la diáspora se han unificado para actuar en colectivo bajo una agenda común. Este es el caso de jóvenes representantes de organizaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe que emitieron el pasado noviembre un documento para impulsar programas de liderazgo (buscar CEPAL y UNFPA). Esta iniciativa es de celebrar, así como lo es el último censo en México (2020) y la inclusión, por primera vez, de una pregunta sobre el autorreconocimiento de la identidad afromexicana. Sin esta pregunta nos encontraríamos ante un país que no reconoce ni deja reconocer su verdadera y rica diversidad. Ocurre lo mismo en otros países en los que aún se esconde el origen rico y diverso.

La presencia afro en Bolivia tiene su origen en el momento mismo de la llegada de los españoles durante la conquista y colonización. Y si reconocemos una identidad española e indígena con orgullo ¿cómo no hacerlo con nuestra raíz y nuestra identidad afro? La población afrodescendiente fue partícipe de la construcción de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra independencia, de lo que somos hoy. Una mirada a nuestro pasado, a nuestros archivos, a nuestra historia no contada pero sí registrada en silencios y en notas variadas y cortas de la vida colonial (notas de transacciones, por ejemplo), nos hará ver que su verdadera contribución no fue limitada, sino fundamental.

En este mes de la Afrobolivianidad felicito a la comunidad afro, en particular a quienes la han visibilizado desde el ejercicio de su voz y de su acción. Mucho de la cultura y la historia oral estaría todavía ignorada si no fuera por los varios libros del escritor Juan Angola Maconde, sin el activismo desde la radio comunitaria, el aula radial y la escritura de Martin Miguel Ballivián, sin la valiosa artista Sharon Pérez, sin la fotografía y el activismo comprometido de Carmen Rocío Angola y de sus hijos y esposo, sin la poesía y el verso hablado de Mirian Iriondo, de la escritora Teresa Barriga, de Dayana Angola, sin deportistas destacados del fútbol boliviano como los hermanos Castillo, sin el representante y activista Juan Carlos Ballivián, sin los jóvenes de la Saya Tambor Mayor, sin Julia Pinedo Gemio, quien recuperó la tradición de la saya en los Yungas, sin las organizaciones y líderes afro de Santa Cruz y de Cochabamba, sin los líderes jóvenes afrobolivianos dispersos por toda Bolivia, sin la alegría cuestionadora, y el baile retador pero unificador y pacificador de Tomasa Medina, sin la activista Monica Rey Gutierrez, sin el representante político Jorge Medica y sin la energía de los danzantes de la saya.