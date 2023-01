Ser viejo en tiempos del covid

He cumplido 60 años hace más de un año, hay quienes al verme me calculan 70, y eso no debido a los quilos de más de la cuarentena, ya me pasó hace un lustro. Si no hay un espejo cerca, me siento a veces hasta joven, aunque siempre he pensado que la juventud, por muy envidiable que sea, está también sobrevaluada.

De cualquier manera, desde el punto de vista legal, u oficial, soy desde hace más de un año, un viejo, una persona de la “tercera edad”, y hay algunas ventajas que este pasar por el mundo, este aguante, me dan, uno no muy despreciable es el bonito bono mensual de aproximadamente 50 dólares que recibimos todos los “adultos mayores” en Bolivia. Hubo un tiempo en que yo no estaba para nada de acuerdo con su universalidad, y que pensaba que solo los que no tuvieran otro tipo de ingresos deberían recibirlo, pero tengo que decir, que puedo imaginar el quilombo que se haría para demostrar quien tiene y quien no tiene a la hora de la repartición de ese beneficio, ahora creo que es un mal menor para el estado ese repartija indistinta, y que quienes no lo necesitan pueden utilizarlo apoyando en las múltiples situaciones donde una manito es necesaria.

Dije más arriba que parezco más viejo de lo que soy, por lo que ya hace unos años, pasaba por el papelón de que un funcionario, o una funcionaria joven, y amable en demasía, a la entrada del banco, insistía en darme un ticket de atención preferencial, y yo tenía que insistir en que no era tan viejo, porque, si no, en la caja terminaba con una reprimenda del cajero, por haberme beneficiado de un turno inmerecido.

Pues bien, este año, recibí un pequeño regalito, digamos, “de reyes”, y es que el día 5 se caducaba mi licencia de conducir, y he tenido que someterme al duro proceso de hacer la renovación. Hace 5 años, fue un paseo, esta vez, no solo un ejercicio de paciencia, sino de resistencia para mis avejentadas choquezuelas, y es que me tocó hacer una cola de una hora y veinte minutos en el Banco de la Unión para hacer los respectivos depósitos, una cola de media hora, el primer día en la Policía de la zona sur (que aborté por cansancio) y una de dos horas, el segundo día, hasta lograr tener el pinche certificado de antecedentes, otros veinte minutos para la revisión médica, y finalmente ya al día siguiente, me vi en las puertas del Segip ante una relativamente larga cola.

Ya cansado y aburrido, pedí que se me atendiera de acuerdo a la ley, y la funcionaria que parecía ser la jefa del lugar, me explicó que debía hacer la cola normal, y que “si era necesario” (sic) ella me recogería de la cola.

No estoy muy seguro que a los sesenta años uno deba ser tratado como un “viejito desvalido”, pero hay una ley que todas las reparticiones del estado y otros lugares de atención al público, como los bancos, deben cumplir, es que deben dar un trato preferencial a los mayores de 60 años, y nadie debe arrogarse el derecho, de decidir, cuando cumple con la ley, y cuando no.

Estos primeros días del año, tuve la oportunidad de verificar que en tres espacios públicos, el Banco Estatal, la Policía y el Segip, se pasan la ley por el forro. Y aclaremos que precisamente durante la pandemia, se debe ser estricto con eso de dar facilidades a las personas de 60 años o más porque estas son más vulnerables ante el covid. Para colmo, las dos colas más grandes, la del banco, y al de la Policía, son insulsas, se debería poder hacer depósitos en los más distintos bancos, (parece ser que la Policía lo permite, pero el Segip no) y bueno, realmente ¿es necesario un certificado de antecedentes? Es una burda exacción de la institución verde olivo.

La Defensoría del Pueblo debería encargarse de revisar si se está cumpliendo la ley, y si el Estado está tratando adecuadamente al ciudadano. Alguien dirá, que este es un detalle nimio, comparando con las aberraciones de irrespeto a la ley que se viven en el país, y es verdad, pero igual vale la pena llamar la atención al respecto.