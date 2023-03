¿Será necesario recurrir a un rescate financiero?

Ya no parece interesante debatir sobre si existe o no modelo económico, sobre si las reservas internacionales tienen un nivel suficiente, sobre si existe o no una “bolivianización” de la economía, sobre si las reservas internacionales están en línea con la deuda externa de corto plazo, sobre si se ha perdido o no acceso a los mercados internacionales de capital, sobre si se ha deteriorado la confianza de los agentes económicos domésticos, sobre si se está imprimiendo demasiado dinero, o sobre si el tipo de cambio se mantendrá fijo por un periodo aun largo de tiempo. Lo importante parece debatir si el país tendrá o no que recurrir a financiamiento externo para apoyar la estabilidad económica y no tener que pasar por sobresaltos que signifiquen la llegada de una crisis.

¿Significa esto adelantarnos en el tiempo? Dados los síntomas del enfermo y la forma cómo se ha ido incubando la enfermedad, parece lo más aconsejable tomar las previsiones para que el recurrir a un rescate financiero no sea necesario, pues el requerir dicho rescate implica asumir muchas medidas de ajuste económico que siempre son evaluadas, de manera superficial, como “recetas” del imperio para acabar con los gobiernos “progresistas”, sin considerar la propia responsabilidad que tiene cada país para llegar a un ambiente de crisis económica que está bastante relacionado con una crisis institucional y con políticas económicas de escasa o ninguna credibilidad; en otras palabras, una crisis autoinfligida.

Este rescate financiero proviene del Fondo Monetario Internacional principalmente que, para acudir en ayuda de un determinado país, también suele aconsejar políticas económicas restrictivas que busquen balancear sus cuentas fiscales; ello se traduce generalmente en objetivos de reducción de la deuda, una eliminación paulatina del déficit fiscal y el establecimiento de un tipo de cambio flexible, entre otros. Sin un gran préstamo de rescate, el país se vería obligado a devaluar su moneda e incumplir su deuda pública o no podrá ayudar a sus bancos a evitar una paralización de los pagos. Se recurre a un rescate financiero cuando un país está quebrado no solo económicamente, sino también tanto política como socialmente; en ese momento ya no resulta útil analizar acerca de cómo se hubo llegado a tal situación.

Un rescate financiero significa simplemente el “comprar” tiempo para que una crisis no estalle en la cara del pueblo y para que, durante ese tiempo comprado, se implementen políticas de ajuste que “sinceren” la economía y que pongan la casa en orden. Ningún plan de rescate funcionará si el país no aprovecha del “respiro financiero” conseguido para realizar los ajustes –mejor si son estructurales– necesarios para enfrentar los desequilibrios económicos e institucionales que dieron lugar a la crisis. La negación de la misma, que es un comportamiento recurrente en los gobiernos que enfrentan problemas económicos, reduce obviamente el tiempo que debe dedicarse al ajuste y acentúa el impacto de la crisis, como tampoco el tiempo ganado puede ser considerado como el período de calma antes de otra tormenta que suele ser aún peor.

Un país con un déficit en cuenta corriente y/o en balanza de pagos, necesita dejar que su tipo de cambio se ajuste para evitar el reducir la cantidad que toma prestada del resto del mundo. Los “gobiernos derrochadores” que manejan presupuestos con grandes déficits, necesitan poner sus cuentas fiscales en orden. Al mismo tiempo y para peor, los acuerdos con las entidades financieras sobre un conjunto de cambios de política, rara vez son suficientes para detener todas las presiones financieras. Los tiempos de crisis son de decisiones radicales que deberán perdurar en el tiempo pues tienen que ver no sólo con una crisis económica, sino también con una crisis moral y de confianza que son bastante difíciles de reconstruir.

El dilema se reduce, entonces, a asumir políticas de shock para evitar o minimizar otro shock mayor; una decisión que raramente los políticos desean asumir. Un rescate financiero normalmente no funciona sin cambios de política, pero los cambios de política a menudo tampoco funcionarán sin financiamiento de emergencia, y los cambios de política difícilmente se asumen por gobiernos débiles y de escasa credibilidad y que niegan la crisis o la ven bastante lejana en el tiempo. Cuando una política errática que debería confundir al público y a los demás agentes económicos, termina por confundir a los propios militantes, ¿será indicio de que una crisis se avecina?, ¿es ésta una nueva forma de predecir crisis?

Llegar a una crisis es irresponsable por ser sencillo, asumir un acuerdo de rescate financiero no es políticamente rentable, honrar una deuda es una carga que el pueblo debe asumir, aunque no lo quiera o no apoye al gobierno que tuvo que asumir tal decisión. Un rescate financiero es un Plan C que debe adoptar un gobierno que dilata en el tiempo las decisiones más importantes, pero también es el más fácil de asumir para achacarle a otros la responsabilidad sobre las reformas radicales que se deberían haber implementado y que no se hicieron en su debido momento que idealmente debería haber sido el de bonanza económica. Ya sabemos que después del boom viene el kaboom económico.