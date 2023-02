Shakira y la lección sobre sororidad

Hoy vengo a hablar de un tema que si bien acaparó en su momento un gran torrente de interés y diversos flujos de opiniones, dejó algo abierto que quisiera traer a la mesa. Me refiero a la última canción de Shakira junto al productor Bizarrap. No voy a entrar al debate estéril de si la canción es buena o no, o si Shakira debió esconder su dolor y “lavar la ropa en casa”. No voy hablar de eso porque para mí la canción es buena sencillamente porque me gustó y bajo mi percepción eso de lavar la ropa en casa no es otra cosa que disciplinamiento patriarcal. Pero vamos que en realidad no quiero hablar de eso no porque no quiera discutirlo, sino porque ya se ha dicho bastante. A mí lo que me interesa ahora es reflexionar sobre un fenómeno particular que salió en medio de toda esa avalancha de críticas a la barranquillera y que hasta ahora escucho de forma reiterada: la crítica a Shakira por arremeter contra la actual pareja de Gerard Piqué, Clara Chía.

Este tema me ha llamado la atención porque incluso he leído y escuchado a fervientes detractores señalar la “falta de sororidad” de la colombiana. Y por gracioso que parezca esos mismos críticos en una postura policial han usado ese mismo argumento para reprocharnos a las feministas el disfrutar una canción que tilda de “mala persona” a otra mujer. ¡Qué poco sororo de nuestra parte!

Como esto no es otra cosa que la evidencia de que poco se entiende el término sororidad que han popularizado los feminismos, vamos a aprovechar el fenómeno Shakira para a-clara-r de qué se trata.

Desde siempre el núcleo social patriarcal ha impulsado una enemistad histórica entre mujeres que nosotras hemos reproducido y reproducimos inconscientemente. Desde que somos niñas se nos inculca que no existe la verdadera amistad entre mujeres porque en realidad somos rivales, entonces crecemos comparándonos y compitiendo permanentemente. La sociedad patriarcal se “aprende desde siempre y nos afecta a todos/as”. (Lagarde, 2013). En ese escenario la sororidad es una de las apuestas más radicales de los feminismos, pues establece nuevos vínculos que van perforando los pilares misóginos y desestructura al patriarcado restándole adeptas.

La palabra sororidad viene del latín. Sor -viene de las sores, de las hermanas. Y significa hermandad. El término sororidad fue incluido en el Diccionario de la Real Academia Española el año 2018, pero según varios textos ya aparecía en una publicación de Miguel de Unamuno el año 1921 y fue parte del movimiento feminista de tercera ola en la década del 60.

Marcela Lagarde, antropóloga y activista, a quien se le atribuye el impulso del término con perspectiva feminista, relató que sus compañeras académicas de Estados Unidos firmaban sus documentos en favor del feminismo con “in sisterhood”, en sororidad. Después, ella misma comenzó a firmar en “sororidad”, mientras que sus colegas en España firmaban con el término “soridad”, y así se fue creando un vocabulario de la sororidad para explicar ese afán de querer formar una alianza entre mujeres para cumplir determinados objetivos.

Por tanto, la sororidad es el intento de transformar las relaciones sociales entre mujeres, romper la soledad femenina y más bien encaminarnos la una hacia la otra. Pero cuidado con romantizar esta premisa y asumir que todas las mujeres por el sólo hecho de serlo somos un pan dulce. Esta es una afirmación patriarcal y estereotipada, no feminista. Por tanto, la sororidad no es una carta condicionante para que las mujeres construyamos falsas alianzas socapando cualquier traición y admitiendo cualquier violencia bajo el pacto de hermandad.

Hay que tener en cuenta que los vínculos más allá de la cuota biologicista tienen horizontes compartidos y luchas en común. Pero es que ni siquiera es así tan sencillo hablar de alianzas en la vida real también significa considerar si se pueden conciliar las diferencias socioculturales que existen y que distancian.

Este tema es más complejo de lo que parece y es en todo caso un escenario para cuestionar y construir, no un mandato que se debe imponer y mucho menos demandárselo a alguien de forma forzada. Shakira no le debe sororidad a Clara Chía porque la sororidad es un tejido honesto de partes no un vínculo artificial imperioso.