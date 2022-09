Si Bolivia fuera una gran familia de 100 personas

Esta gran familia tendría 34 mujeres y 31 hombres; 17 niñas y 18 niños, con el perdón de los adolescentes por llamarles “niños o niñas”. Estas cifras confirman lo que la sobrina usualmente comenta, si todas las mujeres de esta familia se pusieran de acuerdo, podrían ganar las votaciones por mayoría y, de esta manera, las decisiones familiares no serían tan duras contra las mujeres.

A veces interesa conocer quiénes aún están casados, solteros o divorciados. Paso la información. En esta gran familia, tenemos 15 solteros y 14 solteras; 13 parejas casadas; siete parejas conviviendo; hay un separado y dos separadas y existen 1 divorciado y 1 divorciada, un tío levanta la ceja porque es abogado y resulta que en esta familia hay más separados que divorciados; finalmente tenemos un viudo y tres viudas, el sobrino dirá: “eso confirma que las mujeres viven más que los hombres”.

El médico de la familia está preocupado por la salud de todos nosotros, por ello, recogió las siguientes estadísticas: siete hombres y solo una mujer expresan su gusto por el cigarro, hay quienes lo hacen todos los días y eso molesta mucho al querido Dr. Por otra parte, 16 hombres consumen alcohol mientras que nueve mujeres lo hacen, la abuelita levanta las cejas y llama la atención a los caballeros; también la abuelita mira de reojo a las señoras y señoritas, porque casi una de cada diez mujeres en esta gran familia afirma tener este hábito.

El abuelo, práctico al fin, quiso conocer cómo se ganan la vida los miembros de la familia. Por ello, la joven y brillante economista le comentó la siguiente información. Diez hombres y seis mujeres trabajan como empleados, es decir tiene un sueldo fijo y con alta probabilidad tienen seguro de salud y de vejez, el abuelo asintió la cabeza dando su aprobación a este 16% de la familia; pero él quiere más, viejo lobo de mar piensa que la seguridad laboral es lo mejor, saber que solo uno de cada cuatro adultos en la familia tiene un trabajo estable, no es una buena noticia.

Por otra parte, 13 hombres y ocho mujeres tienen trabajo como cuenta propia, ello no le gustó mucho al abuelo, él piensa que la situación de estos miembros de la familia es inestable, el sobrino liberal piensa que no es tan malo... al final, estas personas son dueñas de su destino, el abuelo emite un gruñido. Finalmente, hay tres hombres y cinco mujeres que trabajan en la familia y no reciben paga, ello no gustó al sobrino, él piensa que todos deberían recibir un salario.

Otro sobrino economista, pero con una especialización en finanzas, se puso triste al conocer el salario de varios miembros de la familia. Tres hombres y cuatro mujeres ganan menos de Bs mil por mes, cuatro hombres y cuatro mujeres ganan entre mil y dos mil Bs, es decir, más del 25% de personas gana igual o menos al salario mínimo; visto de otra manera, uno de cada cuatro adultos en esta gran familia boliviana tiene un salario bajo, muy bajo.

Once hombres y cinco mujeres tienen un salario entre dos mil y cuatro mil Bs mensuales. Ello apenó a la brillante economista de la familia, porque vio que los salarios altos están, en mayor proporción, con los hombres; de hecho, vio que cinco hombres y solo dos mujeres ganan entre 4.000 y 7.500 Bs por mes y, peor aún, dos hombres y ninguna mujer en la familia gana más de mil dólares por mes. Vio con tristeza que la mayor parte de las personas en esta familia gana menos de 500 dólares por mes y, peor aún, los salarios mayores a mil dólares están reservados para los hombres. ¿Qué es Bolivia entonces? Entre otras características, Bolivia es una gran familia de ingresos bajos, donde muchos trabajan como cuentas propias y hay un sesgo de salarios altos a favor de los hombres.

Los datos que acabo de presentar provienen de la encuesta de hogares realizada por el INE el año 2021 en toda Bolivia. Son un breve reflejo de quiénes somos los bolivianos, dónde trabajamos y cuánto ganamos. Será tarea de todos nosotros ver si esto es suficiente o, como pienso yo, podemos más... mucho más.