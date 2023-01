Si el precio del petróleo sube ¿Bolivia gana o pierde?

En primer lugar, quisiera comentarle el porqué nos interesa, a los bolivianos, el precio del petróleo internacional. Cuando el precio internacional del petróleo sube, también lo hacen los precios de exportación de gas natural a Brasil y Argentina, debido a fórmulas insertas en los contratos. Por otro lado, este incremento en el precio del petróleo también eleva el costo de importación de derivados del petróleo, gasolina y diésel oíl. El primer concepto incrementa las exportaciones de gas natural y los impuestos/regalías a los hidrocarburos (es bueno); el segundo, incrementa el valor de las importaciones y el subsidio (no es bueno).

En principio veamos cómo evolucionó uno de los precios internacionales más conocidos en Bolivia, el precio WTI:

2017: 50,8

2018: 65,2

2019: 57,0

2020: 39,2

2021: 68,1

2022: 94,9

Y el día 18 de enero abrió con $us/Barril 81,7.

El crecimiento de los últimos años obedece, sobre todo, a dos factores: 1) la recuperación de la demanda después de la pandemia Covid-19, la gente comenzó a salir de sus casas, trabajar y consumir y; 2) el conflicto entre Rusia y Ucrania, puesto que Rusia es uno de los principales países exportadores de petróleo.

Es prácticamente imposible pronosticar el precio del petróleo, algo en lo que muchos amigos econometristas estarán de acuerdo; sin embargo, creo que sí existe un espacio para pronosticar tendencias, aunque mis amigos econometristas ya tengan con la ceja levantada. Volcando mi acción a una suerte de desobediencia civil (desde una perspectiva estadística), veamos qué se dice en el mundo con relación al futuro del precio internacional del petróleo.

Un buen lugar para comenzar es el pronóstico realizado por la EIA (de los Estados Unidos de América). Ellos piensan que el precio promedio de este año será 77,2 y 71,6 el próximo año. En simple, esperan una disminución del precio; pero no muy fuerte. De hecho, el precio se mantendría por encima de los promedios pasados.

La agencia de información Al Jazeera realizó un sondeo de opinión con algunos analistas en el mundo sobre este tema. Algunos comentarios relevantes son: 1) no se espera que bajen los precios a los niveles previos al conflicto Rusia – Ucrania, algo muy parecido a lo mencionado por la EIA; 2) la amenaza de que el precio ruso salga del mercado mantiene los precios altos y; 3) quizás una de las razones más importantes, es la decisión de China para levantar las restricciones sanitarias, lo que activaría la demanda y mantendría los precios altos. Por su parte, el Banco Mundial también espera que los precios internacionales del petróleo se mantengan por encima del período precovid.

La buena noticia es que, si el precio del petróleo sube un dólar las exportaciones de gas se incrementan en $us 40 millones y las importaciones suben en $us 30 millones, la brecha es positiva; pero se está cerrando. El año 2015, ante un incremento de un dólar en el precio del petróleo, las exportaciones se incrementaban en $us 60 millones y las importaciones lo hacían solo en $us 10 millones.

Quizás este resultado llame la atención al lector, puesto que el año pasado el valor de las importaciones de diésel y gasolina superó al valor de las exportaciones de gas natural. Sucede que el déficit comercial se da por un problema de volúmenes y no por precios; de esta manera, con los volúmenes proyectados para este año, un incremento de un dólar en el precio internacional del petróleo aún tiene un impacto positivo, pequeño, pero positivo.

El impacto sobre la recaudación de IDH, regalías y subsidios es un tema importante, pero será motivo en otro artículo.