Siete años de la victoria cívica del 21F

Bolivia es un país esencialmente democrático. Si nos ponemos a hacer cuentas, más tiempo hemos vivido en democracia que aquel en el que gobernaron autócratas militares o civiles, que afectaron a los ciudadanos ansiosos de libertad y democracia, por las que tanto lucharon: la huelga de cuatro mujeres mineras por amnistía irrestricta en 1978; en 1979 los ciudadanos de la calle contra los tanques y contra el golpe más absurdo de la historia, en los 80 y Marcelo Quiroga y los héroes anónimos contra la reinstauración de la dictadura militar.

Después en los 2000 fueron los muertos y los presos políticos injustamente perseguidos, por la justicia corrupta al servicio del Gobierno, los que salvaron de una u otra manera la democracia y la mantienen como un deber ser de los bolivianos y las bolivianas. No menos importantes son las victorias del 21F, del 20 de octubre y del 10 de noviembre de 2019, en que las fuerzas cívicas vivas del país hicieron huir al autoritario de este siglo por fraudulento y prorroguista.

Hay aniversarios que nos ponen alegres, como el cumpleaños de la esposa, los padres o los hijos; hay aniversarios que nos ponen tristes como recordar la fecha del fallecimiento de algún familiar muy cercano. Para la humanidad, el recuerdo del Día de la Independencia de una nación, la conquista de logros deportivos, como el reciente apoteósico festejo de 45 millones de argentinos que celebraron “la Tercera” o simplemente el aniversario de la creación de una ciudad, son excelentes ocasiones para celebrar.

Los bolivianos somos propicios a festejar “con bombos y platillos” el Carnaval, el Gran Poder, el Año Nuevo, la Navidad, el Corpus Christi o las paganas festividades de los santos; la rememoración de tristes fechas como la pérdida del Litoral o de la eliminación de nuestra selección de los mundiales de fútbol. Somos propensos a esos “festejos” o malos recuerdos de acontecimientos infaustos como la derrota de la Confederación Perú-Boliviana en 1839 o la firma del ominoso Tratado del 20 de octubre de 1904, por el cual perdimos a perpetuidad nuestra salida al océano Pacífico.

Los verdaderos patriotas (no esos trasnochado “nacionalistas y recordadores” de la falsa Nacionalización de los Hidrocarburos en 2007 u otras fechas que mal festejan), tenemos celebraciones muy especiales. Fue especialmente ridículo recordar la Guerra del Impuestazo por parte de un alto funcionario del gobierno que el entonces Gerente General del BCB apoyó en la adopción de la desesperada medida de imponer un descuento al salario para financiar el inmenso déficit fiscal.

La puntería que estamos afinando está dirigida a la celebración de una de las más importantes fechas que los bolivianos tenemos para recuperar aquel bien tan preciado y lamentablemente perdido en 2006: nuestra libertad, que tantas luchas nos costó antes del 10 de octubre de 1982 cuando se arrancó la democracia a la última dictadura militar, otra fecha memorable en nuestra reciente historia.

En estos días de celebraciones destaca el séptimo aniversario del 21F, el día en que cívicamente la mayoría de los ciudadanos bolivianos se manifestaron para recuperar legítimamente su derecho a elegir y no a que una punta de políticos espurios, mal preparados y peor intencionados, impongan la manera de elegir, de pensar y hasta de vestir, todo porque se les ocurre “borrar” de un plumazo todo lo que representa la institucionalidad nacional, republicana y democrática, como si la historia no existiera porque alguien no la recuerda o no la quiere recordar. La amnesia política es peor que la amnesia humana.

No se puede celebrar el 21F sin tomar en cuenta que el 20 de octubre de 2019 millones de ciudadanos ratificaron que no se cansaron y que no se rinden para ponerle freno en seco a las ambiciones totalitarias de quienes pretenden volver a la presidencia por la fuerza de las armas y las nada democráticas conversaciones “camufladamente” (sic) realizadas con militares y policías activos a los que se pretende convencer “secretamente” para que den una estocada mortal “al hermano Lucho”.

Creo que hasta ahora no se ha dimensionado la verdadera magnitud de la victoria ciudadana del 21F que nos devolvió la esperanza, la fe, la unidad y la fuerza, para hacer respetar el derecho de la mayoría a elegir a nuestras autoridades y a desterrar del escenario político, a aquellos que creen que es un “derecho humano eterno”, hacerse reelegir a dedo en la presidencia. Aquí cabe recordar la famosa frase “como ustedes lo han pedido, me quedare no más pues”, pronunciado por el último dictador militar y al que parece emular otro ex presidente cuando habla de la agenda 2025 buscando ser el “emperador” de Bolivia.

Hay que recordarles a esos malos bolivianos que nuestro pueblo no se rinde ni se cansa de luchar por la democracia y la libertad. Por ello, este séptimo aniversario del 21F nos encuentra, aunque desesperanzados por muchos presos políticos y la falta de libertad, convencidos que, en el futuro inmediato, nuestra voluntad y convicción seguirán acumulando las fuerzas para recuperar, y de una vez por todas, nuestro legítimo y legal derecho a elegir democráticamente a nuestras autoridades sin perniciosas e “inhumanas” reelecciones indefinidas solamente amparadas por la fuerza de la sin razón.