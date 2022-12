Silala: de lo absurdo a lo grotesco

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió sus criterios. Cuatro de las cinco demandas chilenas fueron concordadas –debido al allanamiento boliviano– consecuentemente dijo: ya que las pretensiones “no tiene ningún objeto..., la Corte no está llamada a pronunciarse al respecto”. Similar afirmación tuvieron dos de las tres pretensiones de la contrademanda boliviana.

Las dos restantes fueron desestimadas. Una porque Chile acusó a Bolivia de haber causado daño a las aguas del Silala. Un despropósito, ya que Bolivia ni uso hace del recurso. El “mérito” no es de quienes defendieron la causa, sino de no saber usar un recurso tan apreciable como lo es el agua. La otra fue la boliviana, que pidió que dirima una situación hipotética, olvidando que la Corte está compuesta de jueces y no de clarividentes.

Desde los inicios era un litigio absurdo. Chile requirió que tiene derecho al uso de las aguas del Silala, cuando en los hechos la usa hace más de 100 años y Bolivia actuaba como perro del hortelano, ya que no usaba el agua, ni quería que la usaran; más allá que sea o no compartido. La Moneda lo sabía, su única pretensión era tener una “Sentencia Declarativa” que disque dé seguridad jurídica. El verdadero propósito era silenciar los reclamos de autoridades bolivianas, que cuando les era útil a la política interna, alzaban su voz para acusar a Chile en términos duros.

La CIJ no se prestó a juegos de política exterior ni interna y no hubo ni siquiera la Sentencia Declarativa que perseguía Chile.

¡Sí! En stricto sensu en lo esencial la Corte se abstuvo de pronunciarse recordando –a quienes no leyeron el ABC de la CIJ– que su función es resolver controversias entre Estados por medio de sentencias (art. 34 del Estatuto) y ante la ausencia de ellas no cabe dictamen alguno. Tampoco está entre sus tareas dar fe o confirmar los Acuerdos alcanzados por las Partes. Consecuentemente –valga la reiteración– la Corte en sus palabras dijo “no está llamada a pronunciarse”.

Sin embargo, para que este hecho absurdo no vuelva a ocurrir, hubo un jalón de orejas recordando la obligación de comportarse de buena fe, cumplir las obligaciones contraídas, cooperar y que tomó nota de lo ocurrido.

Lo grotesco fue la postura boliviana. A pesar de que sabían que las aguas del Silala discurren inevitablemente de Bolivia hacia Chile (Informe Hidrológico Danés de julio de 2018), al responder a la demanda en septiembre de 2018, el equipo boliviano decidió derrumbar un mito construyendo otro. Un Frankenstein que nació muerto.

No hubo la sindéresis para actuar en congruencia con su supuesta verdad científica que tanto pregonan y no plantearon un incidente, reconociendo las pretensiones del demandante de inicio, evitando que el contencioso avanzara y los perjuicios económicos que ahora los bolivianos debemos pagar.

Esperaron hasta el final para allanarse, comportamiento inapropiado que no pasó desapercibido por la Corte que lo calificó en la sentencia de las “evoluciones” bolivianas. Término que significa mudar de actitud, de conducta o de propósito, pasando de un estado a otro.

Un ejemplo del incongruente actuar del equipo jurídico boliviano es que presentaron como pruebas estudios técnicos con conclusiones opuestas. El informe hidrológico danés que determina que las aguas del Silala discurren inevitablemente de Bolivia a Chile por efecto de la pendiente o gradiente del suelo (anexo 17); y el de la Universidad Autónoma Tomás Frías, que indica que desde el punto de vista físico e hidrológico las aguas del Silala no provienen de ningún acuífero compartido entre los dos países (anexo 23.5, dúplica).

Lo hecho fue duramente criticado, durante los alegatos orales, por el experto jurídico que defendió las pretensiones chilenas que dijo que parecía que estaba en el país de las maravillas tratando de entender lo que Bolivia proponía. Haciendo referencia a la película de fantasía de Walt Disney que muestra a Alicia en un cuadro infrecuente, caracterizado por episodios de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño, distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos, así como en el transcurrir del tiempo.

Al final, la conclusión es obvia, la postura del equipo jurídico boliviano fue contraria a la lógica, la razón y difícil de entender. Nunca debimos llegar a una fase contenciosa. El Canciller boliviano, Rogelio Mayta lo percibe y consecuentemente debe servir como pregunta inicial para exigir explicaciones de lo que se hizo o dejó de hacer.