Silencio/silenciamiento

Hay voces digitales que dicen poco, aunque “griten” iracundas, cuando se sumergen entre insultos mutuos y descalificaciones en clave regionalista, o a partir del imaginario de “ser camba o colla”, como si se tratara de una esencia inmutable que nos estandariza. Bolivia, como bien decía Zavaleta, es un tejido abigarrado, superposición de tiempos, procesos, formas de organización social y política diversas, lleno de complejidades que se han ido omitiendo en esta maniquea forma imperante de trazar la lógica amigo/enemigo. Esta dicotomía homogeneiza occidente e invisibiliza oriente que es hoy, por los procesos migratorios internos, una síntesis de esta complejidad, que discurre entre convivencia y conflicto.

En estos días de desasosiego, según lo que una diga la, o lo, etiquetaran como parte de una u otra acera, como si no hubiese más posibilidades que las trazadas desde las narrativas del poder. Esto genera una mezcla de impotencia, indignación y hasta temor cuando alguien se anima a alzar su voz de forma autónoma (“con cabeza propia”, sin color partidario, que es el símil de ser librepensadora). En esta mezcla de sensaciones, es imposible entender lo político, exento de la dimensión socioemocional. Pensar es peligroso y hablar también, saber, educarse, analizar, hacer crítica. Las acciones de la coyuntura no son mensajes unipersonales o, ni siquiera, sólo afrentas regionales. El mensaje es claro: “calladita te ves más bonita” como si de un golpeador o maltratador se tratara.

Las redes sociales en estos picos de conflicto en Bolivia, que son cada vez más frecuentes, diseminan odio. El mismo me recuerda a una frase que escuché de un afín al partido gobernante “hay que matar el alma de la clase media” y sí la están matando (no solo a la clase media, a todo quien se atreva a disentir o se indiscipline sea indígena, originario o campesino). La dominación requiere neutralización emotiva, como en todo vínculo de violencia. Matan la esperanza colectiva, las ganas de participar, hieren de muerte las posibilidades de democratización no monopolizada por una sola voz.

Todo atisbo de disenso será calificado como una voz “reaccionaria”, coincidente con muchas pasiones confrontadas. El ambiente de terror tiene un trasfondo de altanería pública que pone en escena expresiones de aparente alegría cuando el que asume “enemigo” sufre, es herido, pierde a sus seres queridos o sus bienes materiales.

El refugio en la risa que buscamos (y nos salva por instantes) para reemplazar la incertidumbre hace burla, en memes y videos, de las que exhibe como expresiones de trauma y/o exageración (filas para comprar gasolina y papel higiénico, ante el sonido normalizado de dinamitas y petardos). Pero entre risa y llanto podemos decir: ¡claro que sí! el fuego y las demostraciones de poder que hemos visto y sentido desde el 2019 (como hito convergente del miedo colectivo), generan traumas sociales profundos y tanta incertidumbre no permite trazar una línea clara entre la exageración y la previsión por susto.

Qué difícil sostener y sostenernos en este ambiente bélico, estas prácticas políticas que llevan tantos años golpeando emocionalmente a la población, no sólo están generando profunda tristeza, sino también el éxito de la división o la indiferencia. “El hombre es lobo del hombre” decía un filósofo y aunque no creo en ese “estado de naturaleza”, es evidente que la creciente naturalización de la agresión mutua (sin intención de ser detenida), nos está lastimando a bolivianas y bolivianos en lo más profundo. Se evoca “Ni perdón, ni olvido, justicia”, pero esta frase mal-traducida en la ley del talión, con la aplicación a conveniencia de las leyes estatales, sin garantías jurisdiccionales, ni Constitución, con venganza y sin justicia (para vivos y para nuestros muertos) genera heridas autodestructivas e indignaciones discrecionales (sólo es malo si me conviene). La crisis ahonda desesperanzas que se remiten a la ira o la tristeza del silencio y del silenciamiento.