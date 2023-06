Sobre el desarrollo del norte paceño, inquilinos, marca país y demás

El pasado 31 de mayo la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) anunció la “Marcha al norte de La Paz”, que se realizaría entre el 21 y el 24 de junio. En la página de la institución se puede leer “Juntos por la Industria”, una actividad que buscará promover la inversión y la industrialización del norte amazónico del departamento paceño, integrarla a la economía departamental y nacional, bajo criterios de sostenibilidad ambiental y la articulación de las capacidades productivas de esta región amazónica, como uno de los elementos centrales de la Estrategia de Desarrollo propuesto por este sector.

Acompañarán la misma industriales e inversionistas interesados que realizarán un recorrido por tierra por la rica zona paceña, caravana a iniciarse en La Paz siguiendo por Caranavi, San Buenaventura, Palos Blancos, Ixiamas, Tumupasa, Rurrenabaque y San Ignacio, culminando en la ciudad de Trinidad (Beni).

En lo que se refiere al desarrollo turístico de esta región, que estoy seguro está contemplado en la propuesta estratégica de los industriales paceños, recordarles que en 2007, a través de la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Integral (MMNPI), se propició el encuentro regional “Construyendo el destino del Norte Paceño Tropical”, al que asistieron representantes de los municipios miembros de la MMNPT como San Buenaventura, Ixiamas, Apolo, Guanay, Tacacoma, Teoponte, Tipuani y la anfitriona Mapiri; también estuvo la Prefectura del Departamento de La Paz, el Ministerio de Cultura y Turismo, y la Sociedad Boliviana de Cemento, con el objetivo de consolidar el desarrollo de las potencialidades turísticas y la promoción de la oferta turística de la región. En el evento se había comprometido la elaboración de estudios de preinversión para un Plan Estratégico de Turismo, debido a que el municipio de Mapiri era el único que contaba con ese documento, que lo situaba como punta de lanza para la construcción de una región con alternativa económica sostenible.

Comulgo que en este aspecto se debe apuntar a un turismo conservacionista y de protección de la flora y fauna en este territorio, a más de su vocación industrial que tiene como el procesamiento de Té, el ingenio azucarero, las curtiembres, su bosque tropical y su diversidad maderera y otros; pero, sin duda, el gran potencial que tiene es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (que representa el territorio más biodiverso del mundo), solo para ejemplo, el emprendimiento comunitario y albergue Chalalán es un referente internacional. De aquí debería partir el gran objetivo de replantear un Plan Estratégico Turístico regional y local, en la perspectiva de fortalecer las políticas de desarrollo turístico del Norte Paceño.

Mientras esto ocurre por estos lados, buscando desarrollo, progreso y el salir adelante, a contraste escuchamos “Usted se cree dueño de Santa Cruz, usted, además, no es indígena, es nuestro inquilino y como inquilino, señor Calvo, tiene que saber respetar al Estado boliviano y saber respetar a sus autoridades”. Aquí voy por las mismas preguntas y conceptos que vertió Carlos Hugo Molina en su columna de opinión, ¿quiénes son dueños de Bolivia? ¿Quiénes son inquilinos de Bolivia? ¿Cuándo se deja de ser inquilino? Porque a mí, al no ser también indígena, me gustaría conocer de la misma forma, con mayor profundidad el pensamiento de alguien que estando en función pública con sus palabras puede causar Estado; y agrego, totalitarismo y discriminación, porque cuando nos fundamos como Estado Plurinacional era con el fin de que todos los bolivianos seamos uno solo, sin guetos ni distinción de colores ni de raza ni la existencia de dos ni de tres Bolivias.

El mensaje es mucho más preocupante cuando viene de la primera autoridad que maneja las culturas de nuestro país, de donde más bien deberían generarse puentes de inclusión e integración con todos y las 36 diferentes naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos. Que se esté trabajando en la elaboración y establecimiento de políticas culturales para ese cometido, tan necesario y vital para la consolidación de la identidad nacional; así por lo menos se daría cuenta de este exabrupto que no condice con su investidura y es el camino más errado. Ahora también comprendo por qué la Marca País tiene más mensajes, matices e íconos de mirar el pasado o de volver a él, cuando también debería mostrar un país que busca desarrollo, progreso, inclusión, competitividad y esperanza, orgulloso de ser un país donde “lo auténtico aún existe”; pero aquí de lo que se trata es de acatar órdenes y complacencias.