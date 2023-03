¡Solución real para la Línea Amarilla del tren!

Son 3 años de nuestro planteamiento de solución de ruta para la línea Amarilla, porque las 8 soluciones que planteaba Joca y el Ministerio de Obras Públicas fueron rechazadas por los impactos a la infraestructura vial, deportiva, energía y caída de 1.500 árboles, a un costo que no contemplaba el contrato, y no respondía al objetivo con una inversión de $us 447 millones.

La principal finalidad del nuevo sistema, inicio de transporte masivo, bajar nivel de contaminación; entonces, construir una ruta bordeando el centro de la ciudad por el rio Rocha no cumplía esos objetivos, y el nivel de ingresos que se preveía era un fracaso como ocurre con las líneas Verde y Roja.

La ruta elegida, al igual que en ciudades famosas, “ingreso al centro de la ciudad”, sin perder el objetivo ir a Sacaba; les pareció una locura, luego Planificación de la Alcaldía se sumó y propuso otra ruta pasando por el centro, esta solución permitiría al usuario acercarse a “puntos de interés”, como la Alcaldía, Renta, Centros educativos, religiosos, de salud, circuito de museos, comercio, son los que interesa al ciudadano.

La ruta se inicia en la Av. Sajama, continua por la Manko kapaj, 27 de agosto, Calama, Tumusla, Av. Heroínas, Oquendo, Venezuela, Eufronio Vizcarra, Juan de la Cruz Torrez, Rubén Darío, Av. Villazón, bordeando el Parque Botánico, y termina en la Rotonda del Castillo; a futuro podrá ir a Sacaba por la Av. Villazón o la Chapare. Su retorno seria por la misma ruta, la distancia total llega a los 10 km, igual al del contrato de Joca Molinari.

Al fijar la ruta, se definió usar el carril que actualmente sirve de parqueo, y no compite con el transporte público, le lleva pasajeros y recoge, es complementario, la velocidad de 30km/hora, el impacto ambiental es muy bajo, la plataforma se construye de manera fácil, sin costos elevados, la Alcaldía autoriza el derecho de vía, otorgando autorización para circular.

Los ingresos económicos, si la frecuencia es cada 20 minutos, dos vagones pueden llevar al menos 120 pasajeros, entonces logran un ingreso anual de $us 500.000, permitiendo cubrir gastos de personal, energía, saneamiento, limpieza, impuestos, mantenimiento e imprevistos de $us 400.000. Así se demuestra que salva todas las contingencias de esas rutas bordeando el rio Rocha.