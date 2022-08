Sonidos de Gabriel García Márquez

Comenta Salvador Daza Palacios, autor de un magnífico ensayo sobre Gabriel García Márquez, que la pasión y entusiasmo del gran escritor por la música no tenía límites. Según sus propias palabras, la música en él halla germen no solo en la musicalidad presente en el ambiente de familia, sino, y con fuerza mayor, por una natural vocación frustrada (no consiguió en su infancia que le dieran clases de piano las hermanas Echeverri, bogotanas puras, maestras de maestros). Pero oyente de una diversidad de géneros musicales, fue llamativa “su gran sensibilidad hacia la música culta”, o música clásica, si bien -añade- esto tendría su explicación en que desde muy niño fue influido por la música que interpretaban sus padres, él violinista y ella pianista, ambos músicos aficionados (ver páginas 16 y 58 de Vivir para contarla, obra de García Márquez, Bogotá, Norma, 2002). Más adelante, Daza Palacios reproduce un comentario textual del autor colombiano que refuerza su diletantismo musical: “En una de esas encuestas que proliferan a diario me han preguntado, como tantas veces, cuál es la música que llevaría si solo pudiera llevarme un solo disco a una isla desierta. No he dudado un instante en la respuesta: las Suites para chelo solo, de Juan Sebastián Bach; y si solo pudiera llevarme una de ellas escogería la suite número uno. Conozco distintas versiones, y entre ellas, por supuesto, la de Pau Casals. Además de su valor histórico -continúa- es una versión excelente, pero la grabación es tan antigua que es mucho lo que se pierde de su excelencia; motivo justificable de que la versión más conmovedora –después de aquella, naturalmente- es la de Maurice Gendron. Es esta, en definitiva, la que me llevaría a la isla desierta.”

Pese a la crítica ácida que García Márquez formulaba sobre la música de ciertos compositores -llamaba sinfonías paquidérmicas o ladrillos sinfónicos a las de Bruckner, y, tal cual revela en la citada novela Vivir para contarla, pag. 542, no volvió a escuchar a Mozart durante muchos años, “... desde que me asaltó la idea perversa de que Mozart no existe, porque cuando es bueno es Beethoven y cuando es malo es Haydn...-“ A pesar de su imprecisión en algunos datos, como cuando nombra en su Memorias de mis putas tristes (Editorial Norma, 2004, pág. 54) una inexistente Rapsodia para clarinete y orquesta de Wagner, hay que admirar en el autor una superlativa pasión y conocimiento de la música de todo género (clásica, jazz, folklore, Los Beatles, y el sublime y expresivo vallenato de paseo, merengue y puya de la costa del Caribe colombiano, en especial las inspiradoras creaciones de Rafael Escalona y de Leandro Díaz que nutren el estilo de su obra grande, o de algunas de ellas).

Pero no queda ahí el laureado Premio Nobel. Fanático y tenaz melómano -justo es repetirlo hasta el cansancio-, sostuvo siempre que su inspiración no le venía de los libros, sino de la música. Pero a pesar de Bach, Beethoven o Brahms, nunca pudo superar la superstición (apoyado en los “augures” de la antigua Roma) de que el compositor francés Héctor Berlioz fuera para él “un oiseau de malheur”, un pájaro de mal agüero; extraño y duro juicio hacia el músico francés del romanticismo, más aún si nunca explicó el porqué de su aserto; como igual de severa podría estimarse su opinión sobre la “mala traducción de Borges” de El proceso de Kafka, aunque este razonamiento podría gozar de validez mayor or su condición de escritor y haber estudiado la sucesión de hechos, episodios, situaciones...

A pesar de su empedernida pasión por la música, no obstante haber leído mucho de Berlioz, sin duda que García Márquez pasó por alto la innovadora libertad compositiva de este, los hallazgos tímbricos, la tensión orquestal y el intenso colorismo de sus obras, fácilmente apreciables en La condenación de Fausto, en la Sinfonía fantástica, en Romeo y Julieta, en el Réquiem, o en las Noches de estío. Ensayando una elucubración, es posible que con sentido prejuicioso (solo una personal hipótesis), al célebre escritor podría haberle causado una impresión negativa el hecho de que Berlioz no obedeciera a la “ley absoluta” inmanente a todo compositor: crear sus obras al piano. El creador de la colosal Sinfonía Fantástica, en efecto, nunca aprendió a tocar el piano por prohibición de su padre. Limitado, entonces, a su aptitud como guitarrista y laudista aficionado, Berlioz elaboraba melodías que ciertamente eran la base de sus obras, aunque como por arte de magia las perfeccionaba en su prodigiosa mente, dado el dominio que poseía acerca del sonido y timbre de cada uno de los instrumentos de una orquesta sinfónica: un maestro de la instrumentación.

Con la guitarra, su “pequeña orquesta”, Berlioz construía los pilares fundamentales de toda creación. Decía el músico que si alguna vez necesitó del piano, impugnó inmediatamente su propia idea por las espantosas banalidades que escuchaba de “40.000 compositores”. Naturalmente que la técnica de composición de Berlioz, sin piano y sí con guitarra, y que este sea el motivo de la superstición de García Márquez con relación al compositor francés, no pasa de ser una muy libre especulación, pero hasta los más vanguardistas alojan en su interior una cierta medida de tradición absolutista que bien podría haberla tenido el gran autor colombiano acerca de un fenómeno como Berlioz, que de pájaro de mal agüero, o músico de quien se tiene la impresión de que algo fatalista sucederá con él, no fue así. Y tanto no fue así que Héctor Berlioz es considerado uno de los máximos exponentes del romanticismo, si no el mayor. En fin, Gabriel García Márquez se llevó a la tumba el presentimiento (si es que algo así puede ocurrir) acerca de que Héctor Berlioz era un “oiseau de malheur”. Todo un misterio en el autor de Cien años de soledad.