Sopita de números para ocultar la anemia macroeconómica

En su informe a la nación, conmemorando el segundo año de su mandato, el Presidente se refugió en una catarata incomprensible de datos microeconómicos para no profundizar en los graves problemas macroeconómicos por los que atraviesa el modelo económico.

Concentrémonos en los 3 temas más importantes. La inflación estuvo baja hasta antes de la crisis del censo. En la actualidad, a 12 meses, los precios subieron al 2,89%. Con el salto inflacionario, debido a los paros y los bloqueos, es altamente probable que lleguemos a 3,5% o 4% al año. Además, cabe señalar que esta inflación, según la propaganda del gobierno, la más baja de América Latina, es también un resultado del mayor subsidio de la región a los hidrocarburos y alimentos, como el pan. En el 2022, y en el primer caso, sobrepasarán los 1,000 millones de dólares y en el segundo, estará en torno de 300 millones de dólares.

Asimismo, cabe recordar que los precios son bajos en Bolivia debido a la importación legal e ilegal de productos muy baratos de los vecinos y la China debido a la mantención de un tipo de cambio real apreciado. El haber mantenido el tipo de cambio fijo por más de 12 años tuvo un costo medido en pérdidas de reservas internacionales significativo. El año 2014, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) llegaban a 15,000 millones de dólares. A septiembre de este año, el valor de éstas es de 3,833 millones de dólares. Parte significativa de estos recursos fueron utilizados para mantener un tipo de cambio real apreciado y fomentar las importaciones baratas.

En lo que respecta a la tasa de crecimiento, cabe señalar que la economía boliviana viene decreciendo desde el 2014, cuando alcanzamos la tasa de crecimiento de 6.8%. En el año 2019 fue de 2,2% antes de la crisis política, la pandemia y el desorden internacional. Pero ya veníamos desacelerados desde antes. En el año 2020, la economía boliviana decreció en –8,8%. Los gobiernos de Añez y Arce adoptaron políticas de reactivación de demanda agregada e hicieron con que la economía boliviana rebotase del fondo del pozo. En el año 2021 llegamos a 6.1%. En el año que transcurre el crecimiento a 6 meses es de 4.1%. Ahora bien, debido a la crisis del censo es probable que hasta fin de año registremos un valor similar o más bajo, lejos de lo proyectado por el gobierno, 5.1%.

También cabe señalar que esta recuperación económica todavía no alcanza para llegar a los niveles de prepandemia. Tal vez lo más preocupante, tanto en el 2020 como el 2021, fue una caída muy fuerte del sector hidrocarburos, aquí estamos frente a un problema estructural. El sector que generaba el excedente económico, que sustentaba el modelo, languidece. En el 2014, Bolivia exportaba 6,600 millones de dólares, en el 2021 esto bajó a 2,269 millones de dólares, es decir un tercio del 2014. Este año podríamos llegar a 2,900. En ambos periodos, los precios del gas estaban muy elevados, por lo tanto, la caída de ingresos se explica por falta de producción de gas. El total de ingresos para el Estado que provenían del sector gas eran de 5,200 millones de dólares. Ahora no se llega a la mitad. Matamos a la gallina de los huevos de oro, YPFB. Y el repunte de las exportaciones del sector minero y de granos no tributan al mismo nivel del sector hidrocarburos. Estamos frente a una hambruna fiscal estructural.

La brecha fiscal está siendo financiada con pérdida de reservas internacionales, y aumento de la deuda total. La deuda externa después del perdonazo del año 2007, por parte de países amigos y organismos internacionales, llegaba 17% del PIB. En la actualidad ha subido al 28% del mismo agregado. Respecto a la deuda interna, ésta ha subido de manera significativa, ahora se sitúa en torno del 30% del producto, siendo que los principales acreedores somos los aportantes a las AFP. Sólo en este rubro superan los 7,000 millones de dólares. También hay que incluir, en la deuda del Estado, los créditos otorgados por el BCB a las empresas estatales. Esto está en torno de 20%. Por lo tanto, sumando todos estos tres ítems, el endeudamiento total es de en torno al 80% del PIB, como lo señala el FMI en su último Staff Report. Por lo tanto, desde una perspectiva integral, estamos al límite del endeudamiento.

Finalmente, y no por eso menos importante, el gobierno presenta una tasa de desempleo baja de 4.1%. Sin embargo, es muy importante aclarar que, de esta cifra, el 80% del “empleo” está en el sector informal de la economía. A rigor, es un exceso conceptual llamar empleo a estas estrategias de sobrevivencia y ocupaciones precarias de muy mala calidad y peor productividad. Sólo el 20% tiene un trabajo en Bolivia, cuenta con todos los derechos laborales atendidos.