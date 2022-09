¿Supranacionalidad Andina, una violación a la Constitución?

En pasados días se llevó a cabo la XXII Cumbre Presidencial Andina, en la que Pedro Carrillo Terrones asumió la Presidencia Protempore. La oportunidad sirvió para que el Secretario General, Jorge Petraza, durante el evento y en numerosas entrevistas efectuadas (una de ellas en la edición de Página Siete del 28 de agosto del presente) exponga los avances y desafíos que enfrenta este mecanismo de integración, que según él anda viento en popa.

El Pacto Andino, creado en 1969, bajo las premisas de sustitución de importaciones y distribución productiva, tuvo poca eficacia. Consecuentemente en 1997 tuvo que encararse una profunda reforma estructural bajo los criterios de libre comercio y apertura unilateral, acordándose alcanzar un Mercado Común en un plazo breve y la armonización de políticas económicas, principalmente la aduanera, monetaria y fiscal. Desde entonces pasó a denominarse Comunidad Andina de Naciones (CAN).

A la fecha, es ingenuo creer que la CAN “ha cumplido con sus objetivos de integración” y que solo “está pendiente la conformación del mercado común...¨, como refiere el Secretario General, porque es de elemental razonamiento deducir que si luego de más de medio siglo ni siquiera existe una libre circulación de todas las mercancías - ni hablar de servicios - es obvio que estamos lejos de un mercado común. Numerosas evaluaciones económicas evidencian que la CAN anda a paso de tortuga, o peor aún, lo hace como los cangrejos.

Pero dejemos de lado el ámbito comercial y centrémonos en la declaración efectuada en sentido que: a lo largo de los 53 años de historia, la CAN ha alcanzado diversos hitos como la elaboración y vigencia de “una normativa supranacional compuesta por 901 normas de obligatorio cumplimiento en diversos ámbitos de acción...”.

Enorme sorpresa y preocupación causa la afirmación, e inmediatamente surgen varias interrogantes como: ¿Supranacionalidad? ¿Cuándo sucedió que ni nos enteramos?, ¿Y la Constitución Política del Estado?

Para responder a estos cuestionamientos, corresponde establecer que la “supranacionalidad” es una instituto jurídico desarrollado por el Derecho Comunitario, definido como la cesión de algunas competencias estatales – elaboración y aprobación de leyes - en favor de una entidad supranacional u organismo internacional.

Las características esenciales de las normas supranacionales son: 1. Aplicación automática, ya que no requieren consentimiento previo o posterior por parte de los Estados; 2 Directa, generando derechos y obligaciones a los ciudadanos de los países miembros de la comunidad; y 3. Suprema, porque las normas comunitarias tienen jerarquía superior a las normas internas, incluidas las leyes.

El tema no es menor ni mucho menos. Por el contrario, es de indudable trascendencia debido a que la supranacionalidad implica que los países sacrifiquen parte de su soberanía.

La Constitución Política del Estado boliviana, en el artículo 257, adecuadamente dispone que los Tratados Internacionales que suscriba Bolivia que impliquen la cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales, en el marco de procesos de integración, solo podrán ser ratificados siempre y cuando obtengan la aprobación mayoritaria por parte del pueblo, mediante referéndum. En caso de ser anteriores a la Constitución correspondería su adecuación por mandato de la disposición transitoria novena.

Tomando en consideración que en Bolivia no hubo consulta alguna sobre este particular, la afirmación sobre la vigencia de 901 normas supranacionales en la CAN, solo tiene dos hipotéticas respuestas. Uno, lo dicho es un embuste que pretende mostrar logros inexistentes para justificar su ineficiencia; o dos, le metieron no más, ya que para algunos la Constitución ni se lee y menos se

respeta.