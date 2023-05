¿Te imaginas un mundo donde los colores no existan?... Yo tampoco

Las fechas conmemorativas con respecto a la comunidad LGBT siempre han causado polémica, el miércoles se celebraba el día internacional contra la homo/les/bi/transfobia. Una fecha que conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud, hecho histórico para la comunidad diversa que tuvo lugar en 1990. También se conmemora la despatologización de la identidad de género de las personas trans. Una fecha que tiene como objetivo impulsar acciones que animen a denunciar la violencia, discriminación y hostigamiento al que muchas personas de la comunidad tienen que seguir enfrentándose hasta el día de hoy en el mundo. La rearticulación de opiniones de carácter intolerante que solo generan violencia son inevitables en fechas como esta. El odio nunca será la respuesta a nada.

Creo que aún hay poca memoria histórica sobre el tema, como el cuestionar desde cuando se da la oportunidad de dar visibilidad a personas que siempre existieron en el mundo en primer lugar, de expresar el pensamiento, conocimiento e ideas, aptitudes y talentos en distintos campos. Gente que no hace mucho estaba oculta, censurada y señalada injustamente ante gente que nunca se detuvo a pensar más allá de su propio egoísmo. Y aún más importante, el acceso a tener derechos humanos, como una identidad y el derecho al reconocimiento de la unión de personas que se aman. Es realmente impensable que todavía se ponga en debate y discusión si las personas del colectivo LGBT tendrían que tener o no derechos. Una contienda de la actualidad.

Cuando uno dice “yo no tengo nada en contra de esta gente (LGBT) pero...”. Pero nada, como requiere de mucha valentía asumir la identidad de género y orientación sexual públicamente, también hay que aprender a reconocer y decir valientemente que eres homofóbico. ¿Para qué darle tanta vuelta al asunto no?, las acciones y palabras delatan a quienes piensan que no.

Pensar que el colectivo LGBT es simplemente un porcentaje poblacional que tiene que ser puesto como objeto de estudio para determinar que son minorías, es la forma más fácil de taparse los ojos y no reconocer lo que pasa en la realidad. La realidad la enfrenta gente de todas las edades a quienes se les obliga a ser, sentir y pensar lo que no les nace del corazón. Que viven en silencio el sufrimiento y el miedo. A veces por años, a veces para toda la vida. La realidad no está en un dictamen de cómo tendrías que ser ante los ojos de la sociedad y sus especificaciones, la realidad está en el futbolista que un día encuentra la valentía para hablar abiertamente sobre su homosexualidad, está en una mujer que aprende a poner límites ante los malos tratos de un hombre violento. En un niño que le patea le tablero a sus padres y deja de jugar con los autitos de juguete y se pone a jugar con las muñecas de la hermana. En una niña que se harta de las exigencias de comportarse como una señorita. Porque es ahí donde nace la complejidad del respeto al otro, cuando aprendo a aceptar el lugar desde donde se construye cada persona. Y no en base a lo que yo quiero que sea.

Al final de cuentas cada persona eventualmente encontrará el lugar, y el momento oportuno para mostrarse tal y como es, sin que nadie le ponga fechas o le haya obligado a hacerlo por haber visto una serie donde dos chicas se están dando un beso. Porque algo que solo busca generar un espacio de inclusión, de educación integral, respeto y empatía, al parecer es visto de la forma más aberrante por otros.

Algo que siempre voy a admirar de la comunidad LGBT es que se dan la oportunidad de ser felices, pese a la violencia y discriminación a la que se tengan que enfrentar. Y hoy desde mi realidad como mujer trans tengo una voz, que la alzaré fuerte y claro por quienes ya no están, por los que seguimos en la lucha, por los que se unen en le camino y por los que vienen, por mis derechos y los tuyos.