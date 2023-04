Te lo pedimos...

A sor Lucía le debo mi apreciación y cariño por la poesía. Gracias a ella aprendí de memoria varios versos que recuerdo y repito en varios momentos de mi vida: los versos sencillos, revolucionarios y de patria lejana de José Martí, la poesía íntima y maternal de Gabriela Mistral, el poema de madurez “En paz”, de Amado Nervo -que ahora entiendo mejor que nunca- y los versos de poetas nacionales como Adela Zamudio, Eliodoro Aillón y Oscar Cerruto que debíamos memorizar para los famosos y entrañables concursos de poesía de los años setenta y ochenta. Al parecer los métodos de análisis y memorización de sor Lucía fueron muy efectivos, pues la mayoría de las exalumnas recuerda y guarda un agradecimiento profundo a nuestra primera maestra de lenguaje y literatura. Me doy cuenta hoy que la lista de lectura de mi maestra tenía un enfoque latinoamericano, boliviano, social y comprometido, y que esa apreciación por los versos estaba conectada a la patria chica y a la latinoamericana, a su naturaleza única y a su gente.

En aquel tiempo en que cursaba el nivel básico, la malla curricular no era tan compleja ni intencionalmente dirigida. Al maestro se debía respeto y cariño. Su vocación, a mis ojos, era apreciada, aunque lamentablemente nunca bien pagada. Al mencionar dirigida no quiero decir que las mallas curriculares del pasado fueran mejores, porque no necesariamente lo eran, tenían muchas limitaciones y exclusiones que celebro se hayan superado, pero sí había algo más de sentido entre lo propuesto y lo enseñado, entre el contenido y la realidad y entre el compromiso social sin caer en el adoctrinamiento.

Mencioné que recuerdo los poemas aprendidos en mi niñez en diferentes momentos porque hoy, que es Viernes Santo, recuerdo, como cada año, el “Stabat Mater”, del poeta español José María Pemán. El poema se refiere al dolor de la virgen María, a su fortaleza, a su presencia, a su sencillo “estar” cuando el mundo quedaba oscurecido, cuando no quedaba nada, pero a la vez quedaba todo. Los primeros versos dicen así: “Estaba la Dolorosa/ junto al leño de la Cruz. / ¡Qué alta palabra de luz! /¡Qué manera tan graciosa /de enseñarnos la preciosa/ lección del callar doliente! / Tronaba el cielo rugiente. / La tierra se estremecía. / Bramaba el agua... / María estaba, sencillamente”. Estos versos guardan una ternura y un dolor inmensos ante la pérdida de un hijo, y reflejan la presencia permanente de una madre, antes y después de todo.

En esta semana en que muchos dedican un tiempo a la reflexión por ser miembros de una iglesia o porque culturalmente vivimos un tiempo de convivencia familiar y gozamos de un poco más de descanso comparado al caos de los otros días, hago una lista de todo lo que añadiría a la oración que hoy se eleva por la iglesia, los religiosos, los creyentes y los no creyentes. Es una lista a la que usted puede añadir más pedidos, ya sea parte de una iglesia o no, pues fe deberíamos tenerla todos:

Por las madres que han perdido a sus hijos y por los hijos y familias que han perdido madres e hijas de forma violenta; porque el número de feminicidios no quede en estadística. Por nuestros niños, porque toda reforma educativa se haga y avance pensando en ellos. Por la seguridad física, emocional y mental de los niños. Por nuestros hermanos más vulnerables; porque podamos protegerlos satisfaciendo sus derechos humanos básicos: expresión, alimentación, vivienda, trabajo. Por los maestros y el fortalecimiento de su vocación de servicio. Por las madres y padres; para que guíen a sus hijos en el respeto al prójimo y el compromiso y servicio con su comunidad y la humanidad. Porque no haya tanta división entre bolivianos, que son quienes llevan adelante el país y no así los partidos políticos. Por nuestros gobernantes y líderes políticos, para que su trabajo se enfoque en el bienestar de las personas y no en la atención al poder ni a la acumulación de bienes. Porque todo proyecto político sea pensando en la gente, no en una ideología. Por nuestros jóvenes, para que mantengan su esperanza en un presente mejor y se esfuercen en cambiar lo que saben como injusto; porque su desesperanza en encontrar un trabajo gracias a su capacidad y su preparación no desaparezca. Por nuestro sistema judicial, que las firmas para reformarla no queden en número sino en una restructuración hoy, más que nunca, necesaria. Por nuestros profesionales y por quienes salen a trabajar día a día en actividades de la economía informal o trabajan en casa. Por nuestros gobernantes; porque no confundan nuevas regulaciones ni leyes con censura y violación a derechos humanos y de expresión; porque el odio, el afán separatista y el castigo a quien no piense de forma similar sólo genera más odio y reacción; porque entiendan que el poder es temporal. Por una vida digna para nuestros adultos mayores; porque encuentren seguridad y protección después de haber contribuido a la sociedad. Por quienes viven fuera del país en diferentes condiciones y por diferentes razones. Por una Bolivia más unida.