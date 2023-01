Temores a la Gestora

La cosa no es si la Gestora Pública o las AFP tienen más rendimiento, la cosa es si el dinero de los aportantes está más seguro en las AFP o en la Gestora.

En un artículo, publicado en Brújula Digital por Gustavo Rodríguez Cáceres, se dice que la Gestora dio a conocer un comunicado en el que se afirma que la rentabilidad de los fondos administrados por la Gestora supera el 4,93 % y esta, según un matutino paceño, es más alta que el de las AFP. A lo que responde Rodríguez que si a este guarismo se le descuenta la inflación acumulada que fue de 3,12 %, la rentabilidad cae a 1,81 %. Por lo tanto, demuestra que la rentabilidad de la Gestora no es superior a la de las AFP.

Creo que este tipo de información que está publicando la Gestora no es otra cosa que lanzar anzuelos para ganarse la confianza de los aportantes al fondo de pensiones.

Veamos, el año 2021 el Ministerio de Economía informa que las AFP cuentan con una Cartera de Inversiones que representa al 95% del total de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), el restante 5% no es invertido para garantizar el pago mensual de las Prestaciones de Pensión de Vejez, Solidaria de Vejez y Pensiones por Riesgos.

Por otro lado, las AFP han realizado inversiones en valores o instrumentos financieros: El 57% han sido colocados en depósitos a plazo fijo, el 16% en Bonos del TGN, el 10% en cuotas de participación de Fondo de Inversión Cerrado (FIC), el 5% en bonos de largo plazo, el 4% en cupones de bonos, otro 4% en bonos de deuda soberana – inversiones en el extranjero y, un último 4% que el informe del 5 de mayo del Ministerio de Economía, no especifica.

A primera vista se aprecia que las AFP tenían una amplia cartera de inversión distribuida entre instituciones públicas y privadas. Los huevos no los ponían nunca en una misma canasta, lo que les daba una seguridad de que se podrían mantener el nivel de rentabilidad aceptable, pues mientras una inversión podía bajar, otras podían subir y el promedio se podía mantener.

Veamos que es lo que pasa con Gestora Pública.

Se decía que la Gestora podría invertir hasta 1.753 millones de dólares de los aportes de los trabajadores en empresas bolivianas públicas (20% de los fondos del Sistema Integral de Pensiones). Pero, además, la Gestora podría invertir un monto similar (20%) en valores emitidos por el resto del sector público no financiero (Gobierno en general y empresas no financieras). El mismo porcentaje se aplicará para inversiones en valores emitidos por el resto del sector público financiero.

Si el 20% de los recursos económicos que depositan los trabajadores en la Gestora se invertirán en las empresas públicas, que por donde se las mire son deficitarias, son malas noticias para los trabajadores activos y aportantes. Si no dan utilidades ¿de dónde sacaran el dinero para pagar los intereses? Al parecer el garante de las empresas públicas será el Tesoro General de la Nación (TGN). Otro 20% se invertirá en valores emitidos por el resto del sector público no financiero (Gobierno en general y empresas no financieras). Nuevamente el pagador será el TGN. También se tiene previsto que un monto similar se aplicará para inversiones en valores emitidos por el resto del sector público financiero. Nuevamente es el TGN quien debe pagar los rendimientos.

La Gestora podrá contar con el personal más calificado del mercado de trabajo boliviano, pero si ellos están obligados políticamente a canalizar recursos en las empresas menos calificadas, da lo mismo que si estas administradoras fuesen administradas por auxiliares de contabilidad.

Por ello el debate de si la Gestora o las AFP tienen más rendimiento es un debate que no corresponde. Lo que se tiene que debatir es cuál de ellas garantiza más independencia en la administración de los recursos de los trabajadores aportantes.