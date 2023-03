Tipo de “feminidad” = inclasificable

“Otra vez Sor Juana” titula el ensayo breve, profundo y agudo que Rosario Castellanos (1925-1974), escritora mexicana y pionera intelectual del feminismo mexicano escribió en su libro de ensayos titulado Sumarios, en 1966. En este ensayo Castellanos hace referencia a tres tipos que encarnan diversas posibilidades de feminidad: La Virgen de Guadalupe, la Malinche y Sor Juana Inés de la Cruz. Cada una de estas figuras, escribe, “representa un símbolo, ejerce una vasta y profunda influencia en sectores amplios de la nación y suscita reacciones apasionadas de adhesión como de rechazo”.

Castellanos pasa luego a escribir las características asignadas a cada tipo, características construidas y sustentadas por la misma sociedad que las eleva o las degrada. La Virgen de Guadalupe, señala, concentra elementos únicamente positivos. A pesar de una aparente fragilidad, ella sustenta vida, protege contra los peligros, ampara, salva el cuerpo de las enfermedades y el alma del pecado. Es suma de bondades y de todo lo positivo que hace que todos las reverencien al punto que un mexicano pueda desligar su creencia religiosa con su devoción por esta figura. Ejemplifica esta afirmación mencionando a un ateo que hace su peregrinación a la Basílica Guadalupana. Y es que la Virgen es la figura femenina positiva por excelencia. Es el ejemplo de mujer que sublima su condición de mujer a través de la maternidad.

Como antagónica a esta figura se encuentra la Malinche, figura clave en la conquista del imperio azteca, la traductora y amante del conquistador Hernán Cortés. La Malinche encarna la sexualidad, lo irracional, los antivalores de la cultura como son la traición al propio grupo: “traidora la llaman unos, fundadora de la nacionalidad otros, según la perspectiva desde la cual se ubiquen para juzgarla”. La Malinche, dentro de su lugar opuesto a la feminidad virginal, ejerce una gran fascinación de hembra, de seductora, de mujer desinteresada del fruto/hijo, de madre de una nación que se ve como resultado de la traición a la raza, de una traidora que prefiere dar ayuda a quien oprime a su pueblo, al foráneo (malinchismo). Esta figura, que aparece en varios trabajos de Castellanos con una independencia asombrosa y dueña de una voluntad propia, es vista, dentro de esta polaridad, como la figura femenina negativa por excelencia, el símbolo de la mujer fácil, irresponsable, no sacrificada, y que dentro de cualquier sociedad patriarcal es cuestionada.

¿Pero qué hacer con la tercera figura? ¿Qué hacer con Sor Juana Inés de la Cruz (1648-695), la mujer brillante referente proto feminista del Barroco de Indias y del todo periodo colonial que tuvo que ingresar al convento, por voluntad propia, para poder dedicarse al ejercicio de pensar sin tener que lidiar con niños, llantos y demandas de un esposo? ¿Dónde ubicarla? No existe ninguna duda relacionada al genio de Sor Juana, pero sí al lugar que la sociedad asigna a este tipo de feminidad. No hay duda de su intelectualidad, escribe Castellanos, pero sí al hecho de que su obra causara la admiración de sus contemporáneos no por su calidad sino porque ésta “saliera de manos cuyo empleo natural debería de haber sido la cocina o el bordado”.

Hacerse la pregunta sobre dónde localizar a la mujer asociada al quehacer intelectual a 23 años del siglo XXI resultaría improductivo, pues hoy las mujeres ocupan diferentes espacios y no tienen que elegir entre ser madres y esposas o el convento para hacer lo que pueden o quieren hacer (aunque todavía existan condiciones). Sin embargo, la restricción y las limitaciones sociales continúan vigentes, así como la clasificación de las mujeres en tipos diferentes de feminidad; esto es, por ejemplo, se continúa asociando a la mujer a la maternidad, y la maternidad al autosacrificio y el autosacrificio a la “cualidad intrínseca” de ser mujer y madre. Muchas mujeres en el espacio laboral luchan contra esta clasificación todavía vigente. Se enfrentan a tipos de presión social tales como la “culpabilidad” por salir a trabajar, por dejar obligaciones para trabajar o estudiar, o por “desentenderse” del hogar o de la familia para poder cumplir su vocación o para cumplir con las obligaciones que otros no cumplen en la familia.

Leer a Castellanos para confirmar que los tipos de feminidad son sostenidos por la sociedad es siempre iluminador, en especial si se recurre al ejercicio de pensar en las múltiples feminidades existentes entre las tres figuras o, dicho de otra forma, considerar todas las combinaciones posibles entre estas tres figuras que son diferentes en cada cultura pero que guardan un mismo eje polarizado: la mujer buena y la mala mujer. Pero yendo más allá de la tipificación, muy del feminismo de los 60, y por lo mismo generalizadora, resulta más interesante cuestionar si una definición de feminidad es necesaria, si existe la feminidad tal como es concebida y estructurada por la sociedad y, finalmente, si tiene algún tipo de validez y razón de existencia como concepto y palabra en la sociedad de hoy.