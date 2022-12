Tras un modelo caducado, el salto al capitalismo boliviano

A principios del siglo, por un conjunto de factores económicos, políticos y sociales, comenzó un nuevo ciclo en la historia boliviana. Se basó en un modelo económico nacionalizador de los recursos naturales y estatista, que retuvo en el país el excedente del superciclo de las materias primas, lo que amplió la demanda y el mercado interno, pero que también gastó aquel de manera irreflexiva, descuidando las condiciones de reposición del modelo y, en general, sin potenciar a largo plazo la creación nacional de riqueza.

Hoy este modelo ha perdido sus fundamentos: a) la industria del gas ya no genera excedente suficiente para alimentar la redistribución de corte estatista; b) por negligencia, no se ha creado una industria extractiva sustitutiva, pese a contarse con la posibilidad del litio; c) el gran Estado productivo que se montó no es autosuficiente; d) el desbalance entre ingresos y egresos de la economía está amenazando la estabilidad monetaria, aunque esta se sostenga todavía gracias a la confianza de la población, labrada en los años de bonanza.

El modelo estatista se correspondió con un sentido común y una mentalidad generales que le permitieron lograr la hegemonía. En su momento de auge, cualquier cuestionamiento a este modelo se consideraba “traición a la patria”, con la aquiescencia general. El paulatino desgaste del modelo, los problemas que ha tenido, que se han expresado en déficits, “elefantes blancos” y corrupción, y la gestión política —caudillista, sectaria y confrontativa— del nuevo ciclo histórico, han conducido a un cambio psicológico de buena parte de la población —que todavía cabe investigar—, y al debilitamiento de la ideología nacionalista-populista predominante durante las dos primeras décadas del siglo. Hoy los bolivianos quieren escuchar nuevas ideas, distintas de las que les han sido repetidas hasta la saciedad por los políticos e intelectuales orgánicos de este ciclo histórico que, así, anuncia su final.

El orden de una sociedad depende del grado de consenso que logre generar en las personas. Si el consenso con el “proceso de cambio” se va disipando por los problemas y deficiencias que este ha tenido, este mismo se desbarata inevitablemente. Se crea así un espacio de disponibilidad a nuevas formas de organización social, y a las ideas novedosas que las justifiquen. Hay posibilidades de organizar un nuevo contrato social para un segundo ciclo histórico del siglo XXI.

Las formas de organización socioeconómica que se impondrán en el futuro inmediato no saldrán de dentro del sombrero de un mago. Ya existen entre nosotros y solo necesitan expandirse y volverse predominantes. Se caracterizan por dos cosas: a) son diferentes del modelo estatista y pueden, por tanto, constituirse en una alternativa al mismo; b) son probadamente exitosas en nuestras condiciones singulares, es decir, no provienen de una receta tecnocrática externa.

Estas formas son conocidas actualmente como “modelo cruceño de desarrollo” y en algunos casos su existencia ha sido atribuida a la excepcionalidad de la identidad cruceña.

En realidad, este modelo no es otra cosa que un capitalismo no oligárquico, que se desborda a la élite y se expande en todas direcciones. Y que se puede y debe dar en todas las regiones del país; no se trata de un exclusivismo cruceño.

Bolivia está en trance de pasar del capitalismo cruceño actual al capitalismo boliviano (lo que sin duda le dará a Santa Cruz un papel relevante en la nueva construcción). Este es el salto que ha preparado, por un lado, la acumulación económica de Santa Cruz durante casi un siglo y, por el otro, el aprendizaje de la población de la exhibición de los límites del modelo estatista en los últimos veinte años.