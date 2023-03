Tratado de 1904: ¿hemos renunciado al libre tránsito?

El señor Benjamín Blanco, viceministro de Relaciones Económicas Internacionales, anunció que se había negociado un Acuerdo entre Bolivia, Chile y Perú para permitir que camiones bolivianos transiten por vías chilenas para acceder a territorio peruano.

Tomando en consideración que Bolivia goza del más amplio y libre tránsito por todo el territorio chileno en virtud del art. 4 del Tratado de 1904, el anuncio me dejó patidifuso.

El acuerdo, lastimosamente, para variar, no es público y solo hubo un comunicado de la Cancillería que refiere que: “De manera trilateral, se acordó de forma extraordinaria la habilitación de la ruta Tambo Quemado – Chacalluta – Santa Rosa – Tacna, con la suscripción de un acuerdo entre Perú, Chile y Bolivia que habilita desde el 13 de febrero hasta el 30 de marzo la posibilidad de llegar a Perú utilizando las vías chilenas”.

Parece haberse olvidado que Bolivia cedió su Litoral a cambio de cuatro obligaciones: 1) el reconocimiento en favor de Bolivia del libre tránsito por territorio y puertos chilenos. 2) la construcción del ferrocarril Arica – La Paz; 3) el pago de las obligaciones bolivianas por garantías relativas a la construcción de ciertos tramos ferroviarios; y 4) la entrega a Bolivia de trescientas mil libras esterlinas. Tampoco se recuerda que, en plena guerra del Chaco, violando lo acordado, Chile restringió el paso de armamento, situación que llevó a suscribir la Convención sobre Tránsito de 1937, quedando inequívocamente claro que Chile está obligado al más amplio e irrestricto libre tránsito.

Cabe recordar que la obligación de libre tránsito conlleva: 1) la libre circulación por todo el territorio chileno, es decir el tránsito no está circunscrito a determinadas regiones, o carreteras; 2) la naturaleza amplia de la operatividad, porqué el paso por dicho territorio, implica con o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte; 3) la no restricción, ya que abarca todo tipo de mercancías; 4) la no suspensión o temporalidad por su carácter indefinido; y 5) la no reciprocidad.

En ese marco, acordar una habilitación de tránsito para camiones bolivianos en el tramo Tambo Quemado - Chacalluta con carácter extraordinario y temporal cuando, a contrario sensu, Bolivia tiene el derecho perpetuo al más amplio y libre tránsito por todo el territorio chileno, es, por decir lo menos, insensato.

Cuando los abusos son acogidos con sumisión, el abusivo no tardará en degradar nuestros derechos. Así, parece ser, porqué para peor de males, el ex Presidente de la Empresa Portuaria Arica Marcelo Urrutia, alzó su voz de protesta y requirió que la cancillería revise el Acuerdo, ya que según él, existen posibles perjuicios para el desarrollo del Puerto de Arica al “autorizar el paso de carga a puertos peruanos que perfectamente pudo haber sido transferida sin ningún riesgo por Arica”. En su entendimiento, el libre tránsito estaría condicionado al uso obligatorio de puertos chilenos.

El relacionamiento con Chile es sensible, requiere de un sesudo análisis, por ello dejo planteada la problemática y pregunto: ¿La obligación de libre tránsito, incluye caminos hacia el Perú? ¿era necesario acordar un permiso extraordinario y temporal? Tal vez, DIREMAR pudiera hacer un alto en sus recargadas tareas y colaborar.

El derecho internacional consagra la máxima jurídica “pacta sunt servanda bona fide” que significa que los Tratados deben ser cumplidos de buena fe. En el caso del Tratado de 1904 son innumerables los hechos que muestran que Chile no cumple con la obligación de libre tránsito en los términos y alcances convenidos. Ante ello, debiéramos abandonar la dejadez y hacer respetar nuestros derechos; ello requiere que quienes nos representan, conozcan mínimamente la historia diplomática, derecho internacional público y el ABC del comercio internacional.

No cabe duda que, en el relacionamiento bilateral con Chile, la Diplomacia de los pueblos “está haciendo historia”. Fracasaron en la demanda marítima, se allanaron a las pretensiones chilenas sobre las aguas del Silala y ahora interpretan que el más amplio e irrestricto libre tránsito está condicionado a permisos específicos, extraordinarios y temporales.