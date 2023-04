Necesito creer en la Biblia para pensar que mi cuerpo es un templo? Es el lugar en el que mi felicidad convierte a mis encendidos ojos en estrellas. Es el territorio en el que los alejamientos, las enfermedades, las cirugías y los dolores han dejado cicatrices que lucen como pueblos en reconstrucción tras pequeños, medianos y grandes terremotos. Es el espacio de diálogo, cariño y caricias tan largas sobre mi piel de extensas praderas de pájaros que vuelan y se posan en blancas páginas convertidos en letras negras. Sin embargo, existen personas que pretenden ser más propietarias que yo de este templo, por ejemplo, las y los médicos.

Cuando pisas por primera vez un consultorio, la persona vestida allá de blanco te hace una serie de preguntas para escribir tu historial de enfermedades, incluidas cirugías. Sin embargo, dependiendo del tiempo, el entrenamiento y las ganas, unas veces te hará más preguntas y otras, menos. El problema de las respuestas es que no todas las personas recuerdan quién y cuándo invadió su enfermo y dolido territorio ni cuál fue con exactitud el resultado de todo eso.

Y una persona no va al mismo centro médico durante toda su vida. Por tanto, la cantidad de historias levantadas es tan grande como el número de especialistas visitados, a quienes, además, cada vez se recordará menos tanto en número como en tipo de enfermedad o problema de salud.

Habrá que añadir que de cada enfermedad curada no tenemos normalmente mucha información porque el momento de diagnosticarnos, el médico poco nos informó (con excepción de algunos galenos). A cada nueva pregunta, no faltan quienes se molestan y explican en términos médicos, incomprensibles para una buena parte de la población. Y entonces sucede que terminamos tomando medicamentos sin saber muy bien qué son e, incluso, rara vez leemos las contraindicaciones de los mismos.

¿Por qué el paciente no es el que carga su historia clínica y le pide al médico de turno que allá ponga lo que diagnosticó y el tratamiento que dio en términos que un mortal pueda entender?

No sólo no somos dueños de nuestro templo, sino que quienes se creen propietarios poca información nos dan sobre lo que quieren hacer en él y con él. Se pensaba que esto era propio de galenos antiguos no preparados en las artes de comunicarse mejor, pero no es cierto. Actualmente aún existen médicas y médicos que no tienen más de 35 años y siguen maltratando a quienes les consultan porque no proporcionar a un paciente información clara, comprensible y en términos que se entiendan es una forma de maltrato porque se está violando su derecho a estar bien informado.

Y no es necesario que creas en la Biblia o en algún santo para concebir tu cuerpo como un templo porque en verdad que sí lo es. Es todo lo que tienes y, por ello, debes cuidarlo, más en un mundo en el que tu sobrevivencia dependerá en gran medida del nivel de defensas de ese cuerpo para protegerte de nuevos virus o enfermedades que recrudecen por efecto de la crisis climática. No te olvides que con Covid-19 les fue mejor a quienes no tenían enfermedades de base y lucían un cuerpo cuidado y bien ejercitado y alimentado.

Pero si nuestro cuerpo es un templo, por qué permitimos:

· Que otros tengan nuestra historia médica y para elaborarla deban recurrir a nuestra memoria que por los años podría estar llena de goteras, en vez de que nosotros portemos una en la que cada médico vaya registrando su diagnóstico y tratamiento.

· Que se nos informe sobre nuestra salud de forma deficiente, incompleta y poco comprensible.

· Que no nos traten bien en la consulta y nos riñan todo el tiempo cuando hacemos preguntas.

· Que nos expliquen en términos médicos que no entendemos y luego se molesten cuando les hacemos notar que no comprendemos.

· Que nos miren como a personas tontas cuando hacemos una pregunta más y luego nos respondan que ya nos explicaron.

· Que no nos expliquen en detalle las contraindicaciones que tienen medicamentos que nos recetan y que luego nos pueden causar daño.

· Que no tengan la mínima consideración con nuestros bolsillos y nos receten medicinas caras cuando hay otras que podrían costar mucho menos.

· Que nos pidan muchos análisis de laboratorio sin explicarnos para qué sirve cada uno.

Mirando a trasluz, en verdad que tu cuerpo es tu templo. Apodérate de él y planta allá, en las fronteras, tu bandera para que nadie se atreva a entrar de modo alguno sin tu consentimiento informado.