Tumbemos la impostura del paro cívico

Estamos pasando por un momento difícil de entender y más difícil de explicar. La ciudad de Santa Cruz es un escenario entero de violencias, hostilidad y desgobierno. Por muy justa que sea la causa, el mal llamado paro cívico es un atentado criminal, es una medida extrema mal pensada y una acción que necesita violencia para sostenerse pese a que se vende como pacífica y voluntaria. Es una medida que necesita obligarte a acatar el cierre de calles, a imponer una única forma de pensar, a bajarte de la bicicleta para poder pasar la rotonda y obligar a cerrar boliches tirando bolsas de basura con insultos.

Ya basta de la romantización a la situación que no es otra cosa que exaltar burbujas de privilegios, como si toda la gente tuviera la posibilidad de hacer churrasco en la calle o bailar zumba. Por inaudito que parezca, ya son 20 días en los que estamos prisioneros de los grupos de poder que juegan a la pulseta con un gobierno que ha hecho la peor gestión posible en esta crisis promoviendo la confrontación.

Estamos ante una pugna de indolencia y una medición de fuerzas entre la clase política ególatra y mediocre que deja como víctima a toda la sociedad cruceña que quedó envuelta en un conflicto que ya no es por el censo sino por el relato de victoria.

No es verdad que somos el “pueblo valiente que se sacrifica dejando de trabajar para derrotar a un gobierno autoritario”. Todos sabemos que las máquinas de producción no han cesado y que el teletrabajo pospandemia ha dado herramientas a la clase media para no dejar de trabajar ni estudiar.

Casi nadie se puede dar el lujo de no trabajar por tres semanas habiendo deudas que pagar o hijos a quienes alimentar. Lo que ha cambiado ahora es que la actividad laboral se hace de forma “clandestina” como si se tratara de algo ilegal, o se hace de forma más sacrificada, teniendo que caminar largas distancias para poder llegar a la fuente laboral.

Por eso vemos los puntos de bloqueos (llantas, lomas de tierra, autos parqueados, bolsas de basura, alambres) sin custodios ciudadanos en horario de trabajo. Ante ello, muchas ambulancias y carros bomberos se han visto imposibilitados de dar auxilio porque no hay nadie que les dé paso oportuno levantando la pita o sacando la llanta. Quienes han tenido que peregrinar con un enfermo o con un difunto, también pueden dar testimonio en carne propia de lo atroz de lo que estamos viviendo.

Lo más triste de todo es que en las calles se está cocinando un relato completamente fantasioso sobre el censo y sus impactos. Mucha gente está convencida de que luego del censo tendremos una ciudad maravilla con mejores niveles educativos y sanitarios, como si más plata significara necesariamente mejor gestión de recursos por parte de los gobernantes. Tampoco es cierto que el resultado del censo vaya a generar por acople un nuevo padrón biométrico o que todo lo que se está haciendo evite que nos “convirtamos en Venezuela”.

Una vez más, al igual que el año 2019, presenciamos aquella maniobra política despiadada de la invocación a la fe para atraer a las masas. Políticos que se endiosan invocando a Dios convirtiendo su opinión en “la única verdad divina posible”, condenando así al que piensa distinto. Por eso muy pocos se atreven a alzar la voz disidente incluso dentro de los espacios familiares.

¿Cuánto tiempo más podremos aguantar la situación de desgobierno?, ¿cuánto más el gobierno de Arce se hará el de la vista gorda ante la situación que su propio manoseo político al censo ha propiciado?, ¿cuántas veces más tendremos que vivir estas escenas de desconcierto y ahogo en basura en Santa Cruz?

Necesitamos el censo, pero definitivamente la medida del mal llamado paro cívico no dio el resultado esperado porque desde el inicio se planteó poco honesta e igual de intransigente que la testaruda posición estatal. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, señaló que llegó la hora del “sacrificio de los líderes” por el pueblo. Esos líderes que tienen sueldos fijos y que hasta el momento se han dedicado a pasear en moto sacándose fotos en las rotondas. Esos líderes que debieron ofrecerse al inicio y no al final tras el desplome social que estamos viviendo ahora mismo.

Es necesario replantear las medidas, levantar los bloqueos y aniquilar de una vez por todas la impostura del paro cívico que nos tiene secuestrados a todos.